Molti stanno mettendo il caffè sul viso invece che nella tazza: quello che accade se inizi ti lascerà stupito

Trasformare i fondi di caffè in alleati di bellezza con maschere viso fai-da-te dalle proprietà anti-age e tonificanti. Ecco le ricette semplici ed efficaci per ogni tipo di pelle.

Il profumo inconfondibile del caffè appena fatto è un rito irrinunciabile per milioni di italiani. Con un gesto quasi meccanico prendiamo i fondi del caffè e li gettiamo nel secchio dell’umido. E se ti dicessi che sono un elisir di giovinezza per la pelle?

Una tendenza molto attuale vede le persone usare i fondi di caffè come ingrediente per maschere per il viso. Un’abitudine che sta conquistando sempre più estimatori, complice la ricerca di cosmetici naturali e a impatto zero. E già, a quanto pare il segreto per un incarnato luminoso si nasconde nella macchina del caffè.

Dalla tazzina al viso: come il caffè sta rivoluzionando la skincare fai-da-te

Non solo energia per la mente: il caffè si sta ritagliando un ruolo da protagonista nei rituali di bellezza più attuali. Merito delle sue proprietà antiossidanti, capaci di contrastare i radicali liberi, e della texture granulosa ideale per esfoliazioni delicate. La vera rivoluzione sta nel trasformare uno scarto quotidiano in un trattamento beauty farm, con risultati che lasciano a bocca aperta.

I chicchi macinati sono un concentrato di polifenoli e acidi clorogenici, sostanze che aiutano a ridurre le infiammazioni cutanee e a migliorare la microcircolazione. Non è un caso che molti centri benessere propongano trattamenti a base di caffè. Per fortuna questi costosi trattamenti si possono replicare a casa spendendo pochi centesimi, utilizzando semplicemente ciò che resta della nostra amata bevanda.

Ecco alcune ricette per maschere viso a base di caffè delle quali non potrai più fare a meno. Partiamo con uno scrub purificante al miele: unisci un cucchiaino di fondi di caffè, uno di miele bio e uno di olio di mandorle dolci, massaggia con movimenti circolari sul viso umido per un paio di minuti e lascia in posa giusto il tempo di una pausa caffè… diciamo otto minuti.

Se invece la tua pelle ha l’aspetto di un cactus nel deserto, prova la maschera nutriente allo yogurt: fondi di caffè, miele semifluido e yogurt greco in parti uguali, da applicare sul viso asciutto per un quarto d’ora.

Infine, per un colorito più spento di una lampadina fulminata, c’è il trattamento illuminante al limone: fondi e succo di limone fresco (ma dimezza la dose se la tua pelle è sensibile come un critico gastronomico). Usalo come scrub rapido prima del risciacquo e preparati a un bagliore da far invidia a un selfie con filtro.

Attenzione alla frequenza: due volte a settimana sono più che sufficienti, ricorda anche

che Il limone può aumentare la fotosensibilità, quindi evita il sole diretto nelle 12 ore successive. Se la tua pelle è più capricciosa di un attore hollywoodiano, sostituisci il succo di limone con acqua di rose.

Queste ricette trasformano un gesto quotidiano in un momento di self-care. E mentre la maschera agisce, quel delizioso aroma di caffè vi regalerà una pausa rigenerante… proprio come la vostra tazzina preferita, solo che stavolta la bellezza la sorseggi con la pelle.