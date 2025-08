Renditi indimenticabile nelle notti estive con i migliori profumi agrumati di tendenza

Sono questi i migliori profumi agrumati che potete indossare se amate gli aromi mediterranei e volete lasciare il segno ovunque voi andiate.

Quella nota citrica, fresca e persistente, che vi avvolge in una carezza olfattiva tipicamente mediterranea vi piace più di ogni altra cosa e ciò che volete p avvolgervi nei migliori profumi agrumati attualmente in vendita per rendere indimenticabili e frizzanti le vostre notti.

Sappiamo che è proprio questo quello che desiderate più di ogni altra cosa, in questo momento, e allora non vi resta che scoprire i profumi agli agrumi che abbiamo selezionato per voi, sono particolari e di certo adatti a “vestire” la vostra pelle per rendervi semplicemente irresistibili durante le notti d’estate (e non solo).

Le fragranze di Tom Ford dedicate all’Italia sono un’esplosione di profumi agrumati

Iniziamo la nostra carrellata di fragranze agrumate con non un solo profumo ma quattro proposte unisex per chi vuole lasciare il segno. Infatti sono ben quattro i profumi firmati Tom Ford che hanno note agrumate e tre di esse sono state dedicate all’Italia: Fleur de Portofino, Mandarino di Amalfi, Neroli Portofino, mentre Azure Lime si arricchisce di note cipriate, verdi e legnose.

In particolare però vogliamo parlarvi di Mandarino di Amalfi, un profumo quasi luminoso, accattivante e fresco ma ben strutturato, nelle cui note di testa troviamo dragoncello, menta, ribes nero, pompelmo, limone e basilico. Il cuore di pepe nero, coriandolo, fiori d’arancio, salvia sclarea, shiso e gelsomino lascia infine spazio alle note di fondo di vetiver, ambra, labdano, muschio e civet.

I sorbetti di Helan, LemonFizz eau de toilette

Questo profumo LemonFizz di Helan è frizzante al punto giusto, una scossa agrumata data dalla scorza di lime e limone abbinata al pepe rosa e alla radice di zenzero presenti nella nota di testa, il cuore rinfresca con i fiori di litsea, si addolcisce con la rosa di maggio e diventa quasi balsamica con le gemme di Pino.

Le note di fondo si caratterizzano invece per la dolcezza data dalla vaniglia che conquista chi ama i profumi vanigliati e dal legno di sandalo.

Notte a Tangeri – L’erbolario

Un pizzico di esotismo non guasta mai e tra i profumi agrumati di tendenza c’è sicuramente Notte a Tangeri proposto da L’erbolario, il suo aroma sensuale e raffinato arricchito da un velo ambrato dona al corpo il mistero seducente e ipnotico dato da estratti di tangerino, bergamotto, dattero e cardamomo.

A rendere ancora più corposo e irrisistibile questo profumo c’è la vaniglia, l’angelica e l’eliotropio. Della stessa linea fanno parte bagno schiuma, crema corpo ed esfoliante, detergente per il viso, sapone solido, olio per massaggio, beauty box e oli per profumare la casa.