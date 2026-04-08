Merano in inverno: lasciati sorprendere dalla “Perla dell’Alto Adige”

Se non hai mai visitato Merano, sappi che ti sorprenderà piacevolmente. Adagiata in una conca soleggiata, circondata da montagne imponenti ma addolcita da un clima particolarmente mite, unisce l’eleganza di una storica località termale al fascino autentico dell’Alto Adige. Passeggiando lungo il Passirio o tra i portici del centro storico, si percepisce subito l’anima duplice di Merano: alpina e mediterranea allo stesso tempo. Una vacanza qui durante la stagione invernale è l’occasione ideale per rilassarsi, dedicarsi al benessere e scoprire un territorio ricco di natura, cultura ed eventi, senza dimenticare l’attività sciistica.

Soggiorna in un top hotel!

Se vuoi regalarti un soggiorno da mille e una notte, il consiglio è quello di soggiornare al Burggräflerhof tra i top hotel di Merano. Questa magnifica struttura è un hotel 4 stelle gestito dalla famiglia Dosser.

Qui troverai una piscina interna riscaldata, idromassaggio e area per il relax, area beauty, trattamenti benessere, saune di vario tipo, bagno turco, angolo degli infusi ecc.

Merano 2000: sci alpino, snowboard, sci di fondo, ciaspolate, slittino e tanto altro

Merano è sì una città termale, ma anche dal punto di vista dell’attività sciistiche ha moltissimo da offrire agli appassionati. Infatti, l’area sciistica Merano 2000, raggiungibile in 7 minuti con la funivia, offre divertimento a sciatori esperti, intermedi e principianti grazie ai 40 km di piste situate a un’altitudine compresa tra i 1.609 e i 2.350 m.

Per snowboarder e freestyler, invece, c’è lo Snowpark Merano 2000.

L’offerta è completata dall’Alpin Bob, dalla pista da slittino, dalle ciaspolate e dalle piste per lo sci di fondo. E se sei in vena di romanticismo, puoi concederti una gita in carrozza trainata dai famosi cavalli Haflinger attraverso il bosco innevato.

Il mercatino di Natale, LUMAGICA, il Concerto di Capodanno e tanto altro

Fino al 6 gennaio 2026 saranno aperti gli stand artigianali e gastronomici del Mercatino di Natale di Merano, uno dei 5 mercatini natalizi originali dell’Alto Adige (gli altri sono quelli di Bolzano, Brunico, Vipiteno e Bressanone). Troverai le suggestive casette nella zona del Lungopassirio e in Piazza Terme, mentre in Piazza della Rena potrai ammirare il villaggio storico natalizio.

Nello stesso periodo potrai goderti anche LUMAGICA Merano: in questo caso la magia sarà nei giardini di Castel Trauttmansdorff: giochi di luce, installazioni artistiche e spazi interattivi ti guideranno tra tante scene evocative dedicate alla gioia di vivere e ai luoghi amati dall’imperatrice Elisabetta d’Austria, che aveva una predilizione particolare per Merano.

Se poi apprezzi la musica, potresti voler partecipare al concerto di Capodanno dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, che proporrà valzer e polke della tradizione viennese nella cornice del Kurhaus, uno dei simboli della città termale.

Di grande suggestione è anche la Foresta Natalizia proposta dalla birra Forst, a Lagundo. Qui vengono allestite pittoresche casette di legno addobbate a festa con luci e decorazioni dove potrai gustare specialità culinarie e deliziose bevande.

Le Terme di Merano

Infine, se vuoi trascorrere un’intera giornata all’insegna del relax assoluto, puoi recarti alle Terme di Merano, un centro termale che mette a disposizione ben 26 piscine, un parco di 52.000 metri quadrati e un ambiente saune di oltre 2.000 metri quadrati. Le Terme sono aperte 365 giorni all’anno.