Mediaset boom, ora è ufficiale: chi torna su canale 5. Annuncio da brividi

La notizia è ormai ufficiale dopo settimane di rumor e voci di corridoio che si sono rivelate fondate: ecco chi fa il suo trionfale ritorno a Canale 5.

Con il passaggio dell’informazione al web si sono moltiplicati rumor, voci di corridoio, illazioni e supposizioni che permettono ogni tanto di scoprire in anticipo cosa bolle in pentola o cosa si cerca di tenere segreto, mentre altre volte servono solo a generare un caos di informazioni non confermate, spesso sensazionalistiche e altrettanto frequentemente non vere.

I lettori si sono ormai abituati a questo modus operandi ed hanno cominciato a discernere quali voci possono essere plausibili e quali invece sembrano messe apposta per generare traffico e hype. Ci sono casi però, in cui il desiderio del pubblico che una data notizia possa essere data è talmente alto da portare comunque a dare peso a qualsiasi titolo e qualsiasi frase.

In queste settimane le voci riguardanti il futuro di una protagonista della televisione italiana molto amata si sono moltiplicate, spingendo il pubblico a desiderare di avere la conferma del suo ritorno su Canale 5. La diretta interessata, intervista dal settimanale ‘Chi’ pochi giorni fa, ha smentito categoricamente, dicendosi all’oscuro di tutto.

Sembrava insomma che per l’ennesima volta fosse stata messa in giro una voce priva di fondamento, ma un plot twist delle ultime ore ha invece ribaltato lo scenario e permesso di capire che le dichiarazioni precedenti erano dovute alla mancanza di un accordo firmato e alla necessità di mantenere segreti i contatti in caso fosse saltato.

Mediaset mette a segno il colpo: ecco chi farà ritorno su Canale 5 il prossimo anno

Se siete fan della conduttrice avrete già capito che si tratta di Simona Ventura. Il volto iconico della televisione italiana ha cominciato la sua carriera proprio a Mediaset, per poi continuare il suo percorso tra Sky e la Rai. La sua carriera è stata ricca di programmi iconici e di successi, ma se c’è una trasmissione che ha contribuito più di altre a renderla un’icona, questa è proprio L’Isola dei Famosi.

Gli appassionati del reality sanno sicuramente che le prime 8 edizioni del programma sono state condotte proprio da Simona Ventura e che il successo del format è strettamente legato alla sua figura. Da quando il reality è passato a Mediaset i fan di Super Simo sognano di poterla rivedere alla conduzione, ma finora si sono dovuti accontentare di vederla come naufraga nell’undicesima stagione.

Ebbene le “preghiere” sono state in parte esaudite, Simona Ventura tornerà nello studio de L’Isola dei Famosi il prossimo anno, ma lo farà nella veste di commentatrice unica. A dare la news è stato il sito Dagospia, nel quale è possibile vedere anche le foto dello shooting riguardante la prossima edizione.

Sebbene non abbia riottenuto la conduzione, la sua presenza in studio dà spessore al programma, in quanto Simona, da ex conduttrice e concorrente, conosce a menadito le dinamiche e può offrire una lettura più consapevole e mirata di ciò che accade tra i naufraghi sulle due spiagge.