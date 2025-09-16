Mascara, rossetto o solo fondotinta? Il modo in cui ti trucchi rivela qual è il punto debole della tua anima – chedonna.it

Ogni donna predilige un certo tipo di make up ma la psicologia è chiara: il modo in cui ci si trucca rivela il punto debole della propria anima.

Per sentirsi più sicure o più belle, per andare in ufficio o ad una festa, ogni donna in determinate occasioni è solita sfoggiare un certo tipo di make up. Ci sono quelle che enfatizzano gli occhi con ombretti, eye liner e rimmel, chi invece punta tutto sulle labbra.

Chi, ancora, da insicura, copre la pelle con il fondotinta. Insomma, ogni donna ha uno stile di make up diverso e lo cambia anche in base alle occasioni. Ma non è solo per maggiore sicurezza e bellezza: secondo la psicologia, infatti, il modo in cui ci si trucca rivela il punto debole della propria anima.

Il punto debole della propria anima in base al modo in cui ci si trucca

Il modo in cui ci si trucca può svelare molto del proprio carattere. In linea generale già il fatto di truccarsi indica il desiderio di volersi migliorare, facendo risaltare alcuni aspetti piuttosto che altri. Non solo ma è anche un atto di amore verso se stesse e gli altri e, secondo molti, indice di sicurezza o insicurezza.

Ogni donna comunque ha un modo diverso di truccarsi: c’è chi punta tutto sugli occhi, chi sulle labbra, chi invece stende solo un filo di fondotinta. Queste preferenze rivelano qualcosa della psicologia di quella donna ed anche il punto debole della propria anima. Chi trucca gli occhi vuole dare enfasi ad una zona del viso che accentua la personalità, perché gli occhi sono molto espressivi e comunicativi.

Chi usa ombretti, eye liner e rimmel, vuole far vedere agli altri la propria anima. Le donne che invece truccano le labbra con un rossetto vogliono esprimere la propria femminilità. Colori accesi di rossetto, smalto e ombretto, esprimono vitalità e vivacità, ma a volte possono essere anche un tentativo per nascondere tristezza e malinconia. Magari una donna che si trucca in maniera eccessiva non è felice.

Chi tende a truccarsi con colori più delicati e chiari, invece, probabilmente è una persona timida che vuole nascondere la sua paura. La cosa importante, però, a prescindere da queste caratteristiche che possono emergere dal trucco è che questo non deve mai trasformarsi in una esigenza, in una necessità e dipendenza. Non bisogna andare nel panico se non è possibile truccarsi come al solito ma bisogna essere sicure di se stesse anche quando si è acqua e sapone, nella propria semplicità e bellezza naturale.