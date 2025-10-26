Martina De Ioannon scatenata sui social: l’ex Uomini e Donne pronta a far cadere i teatrini

L’ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon si è scatenata sui social e si è detta pronta “a far cadere tutti i teatrini”. Ecco cosa sta accadendo.

Martina De Ioannon è finita sotto i riflettori per il suo avvicinamento a Gianmarco Steri, sua non scelta a Uomini e Donne. I due sono stati avvistati insieme più di una volta ed è chiaro che si stiano frequentando (almeno stando a quello che si vede).

Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne si è però scatenata sui social e ha rotto il silenzio. Uno sfogo, una frase che fa rumore e un’ondata di commenti e, nel frattempo, sui social si infiamma il dibattito.

Cosa ha detto Martina De Ioannon sui social

Pensavate che il capitolo fosse chiuso? Non proprio. Perché quando una ex tronista decide di parlare, anche solo per poco, il web si ferma ad ascoltare. E qui, di parole, ce ne sono state di pesanti. Martina De Ioannon, che ultimamente è al centro del chiacchiericcio per il suo flirt con Gianmarco e per il rapido riavvicinamento dopo gli addii a Ciro e Cristina, è sbottata su Instagram.

E il messaggio è arrivato forte e chiaro: “Non parlate di famiglie, perché non c’entra nulla con questo show. Le famiglie che si dovrebbero vergognare sono altre. State zitti, che se parlo io sfascio i teatrini.” Boom. Una frase così non passa inosservata, soprattutto se arriva in un momento in cui molti stanno giudicando tempi, modi e retroscena di una storia che, diciamolo, ha tenuto banco negli ultimi giorni. Coincidenza o messaggio mirato? E soprattutto: a chi sarebbe indirizzata quella frecciatina che qualcuno avrebbe letto come rivolta ai parenti di Ciro?

Martina non fa nomi, ma l’allusione, per alcuni, sarebbe chiara. O no? I fatti, per come li conosciamo, sono semplici: da una parte c’è una nuova “coppia” chiacchieratissima, dall’altra un pubblico diviso tra chi applaude e chi storce il naso per la velocità del riavvicinamento. Nel mezzo, la famiglia: tirata in ballo da commenti che, secondo Martina, non avrebbero nulla a che vedere con la situazione. Da qui la decisione di mettere un punto. O almeno di provarci.

Ma la domanda resta: show o sfogo autentico? Vi fidate dell’istinto o pensate che dietro ci sia una strategia? Perché la parte più succosa è proprio questa: la frase chiave, quella del “se parlo io, sfascio i teatrini”, ha acceso la miccia. E la miccia, su X, corre veloce. Lì, tra un commento e l’altro, c’è chi la prende sul personale e chi analizza le parole al millimetro: “Ammette che sta facendo tutto uno show quindi”, “Fa allusioni sulla famiglia di Ciro, che poveraccia”, “Io sono avvelenata, ma come si permette?”, “Praticamente è sempre colpa di Ciro, che è già cornuto e cacciato di casa”, “Dovrebbe tornare di moda la vergogna”, “Lei messaggiava con Gianmarco da settembre e poi il problema è la famiglia di Ciro, mah”, “Questa sta fuori di testa”, “Quando la smetterà di essere così ridicola?”.

Insomma, il tribunale del web si è espresso. Ma questo, lo sappiamo, è solo un lato della storia.