Manicure, è questo il colore che tutte vogliono per la primavera: le unghie più belle saranno le tue

Manicure primavera 2024: lasciati conquistare dal colore pastello delle unghie da fata, la tendenza amata dalle star che regala eleganza e delicatezza.

Jennifer Lopez in un recente evento con Ferrari ha sfoggiato una manicure semplice e al tempo stesso d’effetto: le unghie di fata. Si tratta di una tipologia di unghie che abbraccia la freschezza e la delicatezza della primavera, rendendo le unghie le vere protagoniste dei tuoi look, grazie a sfumature tenui e raffinati giochi di luce.

Le unghie da fata si sono imposte nelle tendente per la nail art del 2025, conquistando le amanti del glamour da tutto il mondo. Apparse sulle principali riviste del settore, queste unghie hanno conosciuta la fama internazionale grazie a Jennifer Lopez ma in poco tempo sono diventate le preferite di VIP e influencer da tutto il mondo.

Eleganza e morbidezza si intersecano con colori pastello in tinta con la natura che sboccia in primavera, rendendo così le unghie di fata un must have di stagione.

Tutti pazzi per la manicure pastello: la magia delle unghie da fata

I colori pastello tornano in auge con forza nel panorama delle manicure di primavera. Reinterpretati in chiave moderna, i colori pastello non perdono la loro raffinatezza.

Lavanda, menta, pesca, azzurro e rosa balletto, sono solo alcune delle tonalità pastello che si adattano alla perfezione al trend delle unghie da fata. Questa manicure si distingue per la sua estetica luminosa e semplice: una base pallida, lievemente cromata, abbinata a forme affusolate come quella a mandorla. Proprio questa semplicità raffinata le rende la manicure più desiderata del momento.

Jennifer Lopez, vera trend setter internazionale, ha portato alla ribalta le unghie da fata quando, ospite speciale nel box della scuderia Ferrari in Arabia Saudita, ha sfoggiato le unghie di fata abbinate a una tuta in lattice color rosa. Oltre a lei, anche star come Selena Gomez, Meghan Markle e Hailey Bieber si sono lasciate conquistare, abbinando queste tonalità eteree ai propri look primaverili.

Le unghie da fata sono estremamente facili da realizzare, purché si presti particolare attenzione ai dettagli così da ottenere un risultato perfetto. La nail artist Elle Gerstein ritiene che sia fondamentale partire da una corretta igiene delle mani, strofinando le unghie con un sapone antibatterico e pulendole accuratamente con alcol isopropilico, per prepararle alla stesura dello smalto preferito. Dopo aver scelto una tonalità pastello abbinata a una finitura lievemente lucida e protettiva, l’impiego di una crema idratante completerà la manicure rendendo le mani impeccabili e fresche.