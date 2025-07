Ma quale insalata di riso, io in spiaggia porto questa festa colorata a base di ceci: mamma mia che buona

Non è l’insalata di riso il piatto perfetto da portare in spiaggia: quest’estate svolta con una a base di ceci, facile e gustosa.

Fra i piatti che portiamo in tavola (o in spiaggia) in estate, non può mancare l’insalata di riso. Fresca, colorata e condita, è anche un piatto leggero che si prepara senza dover stare tanto tempo in cucina.

Ma in alternativa alla classica insalata di riso puoi prepararne una con i ceci che diventerà il tuo piatto preferito dell’estate, non solo da portare in spiaggia, perché super gustosa ed anche facile da realizzare. Puoi prepararla per qualsiasi pasto estivo, ed anche portarla in tavola quando hai ospiti.

La ricetta dell’insalata di ceci perfetta da portare in spiaggia

I ceci sono buonissimi e fanno tanto bene alla nostra salute: contengono proteine vegetali in buona quantità e sono un’ottima alternativa per chi segue un’alimentazione senza carne o pesce. Contengono anche fibre che favoriscono la regolarità intestinale e aumentano il senso di sazietà, perfetti quindi per chi è attento alla linea.

Inoltre, sono benefici per la salute del cuore poiché le fibre solubili e minerali come magnesio e potassio aiutano a ridurre il colesterolo LDL e a mantenere la pressione sanguigna a livelli ottimali. Inoltre contengono anche ferro, calcio, zinco, vitamine del gruppo B e antiossidanti naturali come polifenoli e saponine.

L’insalata di ceci non è solo buonissima, dunque, ma ti farà fare anche un pieno di salute e benessere. Ecco gli ingredienti per prepararla:

230-240 g di ceci

una melanzana grande

100 g di feta (light o classica)

basilico q.b.

pomodori datterini q.b.

aglio (opzionale)

aceto (opzionale)

Procedere in questo modo per la preparazione:

Tagliare le melanzane a fette e grigliarle in padella, aggiungere del sale Cuocere i pomodorini in friggitrice ad aria (a 180°c per 20 minuti) o in forno statico (a 180° per mezz’ora) Dopo aver grigliate le melanzane, tagliarle a pezzetti e metterle in una ciotola Aggiungere anche i pomodorini cotti e l’olio Mescolare tutto e aggiungere i ceci e la feta sbriciolata con le mani Mescolare ancora ed infine aggiungere il basilico

Il piatto è pronto e si può mangiare già subito. Volendo si possono aggiungere anche aglio e aceto, se si preferiscono. Come visto bastano pochissimi ingredienti per realizzare questo piatto gustoso, perfetto da portare al mare.