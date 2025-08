Ma quale cioccolato, questa mousse di albicocche è una manna dal cielo: buona da impazzire e pochissime calorie

Invece che la solita mousse al cioccolato si può creare questa di albicocche con pochissime calorie. Ecco come.

In estate la voglia di dolce non va in vacanza. Solo che, invece che quelli al cioccolato, pesanti e stra-dolci, si preferiscono alternative leggere, fresche ma altrettanto golose. E allora perché non provare una mousse che, invece che essere al cioccolato, sia alle albicocche?

È un dolce buono da impazzire ma con poche calorie e soprattutto fresco, leggero e facile da preparare, dimostrandosi così il dessert perfetto dopo un pranzo o una cena estiva o per la merenda quando fa caldo. Ecco come farlo.

Ingredienti e preparazioni della mousse di albicocche

La mousse di albicocche, con ricotta e albicocche caramellate, è il dolce perfetto per l’estate: fresco, leggero e con poche calorie. È cremoso e si prepara con pochi semplici ingredienti e soprattutto in poco tempo, in modo da potersi concedere subito una coccola golosa.

Gli ingredienti per preparare 4 coppe di mousse di albicocche sono:

400 g di ricotta

100 g di zucchero a velo

1 cucchiaio di estratto di vaniglia

100 ml di panna fresca da montare

400 g albicocche (mature)

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di succo di limone

1 pizzico di cannella in polvere (facoltativo)

La prima cosa da fare è preparare la crema di ricotta lavorando la ricotta con lo zucchero a velo e la vaniglia, fino ad ottenere un composto liscio. Eventualmente si può montare la panna a parte e poi incorporarla delicatamente alla crema di ricotta. In seguito preparare le albicocche caramellate. In questo caso lavare, snocciolare e tagliare a spicchi le albicocche.

Poi, in una padella far sciogliere il burro con lo zucchero di canna e il succo di limone. Quindi aggiungere le albicocche e cuocere a fiamma media per 5-6 minuti fino a che non si ammorbidiscano e siano caramellate. Lasciar raffreddare e poi assemblare le coppe alternando gli strati di crema di ricotta e le albicocche. Poi terminare con qualche spicchio di albicocca in superficie, granella di mandorle e biscotti sbriciolati e lasciare in frigo per almeno un’ora.

Questa mousse di albicocche è davvero gustosa e può essere preparata anche con altri frutti come prugne, pesche o fichi. Eventualmente si può fare una variante alcolica sfumando le albicocche in padella con un goccio di rum o liquore all’amaretto. Le coppe di mousse di albicocche si conservano in frigo, coperte con pellicola, per 2 giorni.