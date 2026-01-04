L’incredibile proprietà dell’estratto di liquirizia: i dermatologi consigliano di usarlo per questo problema – CheDonna.it

La liquirizia ha mille proprietà, non solo quella digestiva ma è anche in grado di fare miracoli usato dermatologicamente, due esperti hanno spiegato nel dettaglio quali benefici è in grado di fornire

Se vuoi ottenere una pelle luminosa e radiosa senza dover ricorrere a una costosa visita dal dermatologo la nuova moda è l’estratto di liquirizia.

Si tratta di un ingrediente potente che illumina la pelle come l’idrochinone di qualità professionale (e leggermente problematico), ma senza i suoi gravi svantaggi o costi eccessivi. Come per il dolce, tutto ruota attorno alla pianta di liquirizia (termine scientifico: Glycyrrhiza glabra… la chiameremo semplicemente “pianta di liquirizia”). La radice della pianta è stata utilizzata per scopi medicinali per anni ed è da qui che si ricavano la liquirizia nera e le caramelle, ma è anche la fonte dell’estratto di liquirizia usato localmente per la pelle.

Questo estratto è ricco di una varietà di composti benefici, che svolgono diverse funzioni, dall’avere effetti antiossidanti e antinfiammatori all’aiutare a schiarire le macchie scure. È proprio quest’ultimo che lo rende un ingrediente di prima scelta in molti prodotti schiarenti per la pelle. Agisce persino in modo simile all’idrochinone considerato l’ingrediente schiarente per eccellenza, sebbene noto per i suoi effetti collaterali indesiderati e persino per potenziali problemi di sicurezza.

L’estratto di liquirizia usato sulla pelle fa miracoli

L’estratto di liquirizia riduce al minimo la produzione di tirosinasi per combattere le macchie: la produzione di melanina (nota anche come pigmento o colore) è un processo complicato, ma al centro del processo c’è un enzima noto come tirosinasi. L’estratto di liquirizia inibisce la produzione di tirosinasi, inibendo a sua volta la formazione di macchie scure.

Inoltre rimuove la melanina in eccesso: l’estratto di liquirizia schiarisce la pelle anche in un altro modo. “Contiene liquiritina, un composto attivo che aiuta a disperdere e rimuovere la melanina presente nella pelle”, spiega il Dott. Chwalek. In altre parole, non solo può aiutare a prevenire la formazione di nuove macchie, ma può anche attenuare quelle esistenti.

Agisce come un potente antiossidante: come molti altri estratti vegetali, la liquirizia contiene un flavonoide, un componente ricco di antiossidanti che riduce le specie reattive dell’ossigeno, responsabili dell’invecchiamento e della decolorazione della pelle, come spiegato dal dott. Linkner. Offre benefici antinfiammatori: sebbene il flavonoide sia di per sé antinfiammatorio, esiste un’altra molecola, il licochalcone A, che inibisce due marcatori infiammatori che innescano la cascata infiammatoria, come dichiarato dal dott. Chwalek.

Può inoltre aiutare a controllare la produzione di sebo nella pelle: sebbene questo non sia uno dei benefici più comunemente riconosciuti, il Dott. Chwalek afferma che alcune prove suggeriscono che il composto licochalcone possa avere l’ulteriore vantaggio di regolare la produzione di sebo. Potrebbe anche essere il motivo per cui l’estratto di liquirizia è spesso utilizzato nella medicina ayurvedica come trattamento contro la forfora.

Effetti collaterali ne abbiamo? Secondo quanto dichiarato dal Dott. Chwalek è bene specificare che sebbene si tratti di un allergene raro, il che significa che è improbabile che causi una vera e propria allergia, a seconda degli altri ingredienti con cui viene miscelato l’estratto di liquirizia, a volte può causare una reazione. Il Dott. Linkner ha specificato invece che alcune persone, soprattutto quelle con pelle sensibile, potrebbero manifestare irritazioni. Come regola generale, se temete che possa stressare la vostra pelle, provate qualsiasi nuovo prodotto su una piccola area di prova prima di applicarlo su tutto il viso.