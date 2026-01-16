L’attrice Salma Hayek non fa il botox ma usa questo prodotto alla portata di tutti

Salma Hayek è nota per la sua carriera da attrice, ovviamente, per la sua simpatia dirompente e per la sua bellezza. A 59 anni sembra una ragazzina e dice che il suo segreto è insito in una crema molto utilizzata in Messico

Il rimedio di cui ha parlato Salma Hayek è poco noto negli Stati Uniti e praticamente sconosciuto in Italia ma sembrerebbe essere una vera mano dal cielo. Sicuramente a vedere l’attrice, se il suo segreto è lui, ben venga fare un bagno con questo unguento.

Si tratta infatti di una crema facilmente reperibile su Amazon, dal prezzo contenuto, alla portata quindi di tutti. Ve ne parliamo più nel dettaglio.

Salma Hayek il rimedio miracoloso per la pelle direttamente dal Messico

Salma Hayek ha una pelle luminosa e perfetta, sicuramente il merito è da attribuire a dei geni straordinari ma indubbiamente deve anche aver trovato un buon metodo per prendersi cura di sé. Parlando con Elle l’attrice ha spiegato che il suo segreto è un unguento molto utilizzato in Messico, da noi in Italia è quasi sconosciuto. “Uso un ingrediente chiamato Tepezcohuite , utilizzato in Messico per le vittime di ustioni perché rigenera completamente la pelle”.

L’albero di Tepezcohuite è spesso chiamato “l’albero messicano della pelle” perché la sua corteccia è nota per aiutare a rigenerare pelle e capelli. A testimonianza di ciò, è stato utilizzato per curare centinaia di migliaia di vittime di ustioni durante un terremoto e un’esplosione di gas in Messico negli anni ’80, quando non erano disponibili forniture mediche.

Non molte aziende americane se ne sono accorte. La senior beauty editor Jennifer Romolini ha testato la crema notte Del Indio Papago e ha riscontrato una pelle più morbida. Alcune utenti soddisfatte del prodotto hanno scritto sulla scheda Amazon del prodotto negli Stati Uniti:

“Ho letto l’articolo su Salma Hayek e ho deciso di provarlo”, ha detto una recensione. “Ho una pelle incredibilmente esigente (rosacea, sensibilità, ecc.) e non mi faccio illusioni, perché la maggior parte dei prodotti che provo mi irritano la pelle o mi causano sfoghi. Ho danni causati dal sole, rughe sottili e acne da menopausa. In pratica, non so mai cosa vedrò quando mi guarderò allo specchio. Lo uso da tre settimane e finora tutto bene. Nessuna irritazione, la mia pelle è calma e idratata e, soprattutto, niente acne”.

“In tutti i decenni in cui ho provato prodotti per la cura della pelle, Tepezcohuite è stato il prodotto più trasformativo che abbia mai usato”, ha dichiarato un’acquirente entusiasta. “Dopo una sola settimana di utilizzo, mattina e sera, ho notato un notevole miglioramento nel tono, nella consistenza e nella consistenza della mia pelle. La mia pelle di 67 anni è tornata a splendere per la prima volta dopo decenni.”

Un recensore a cinque stelle ha scritto : “Capisco le aspettative. È un idratante eccellente. La mia pelle è liscia e idratata. Le piccole rughe sono meno evidenti”. Su Amazon Italia sono disponibili diverse creme con questo ingrediente, se volete acquistare quello recensito dalle utenti americane, il prodotto in questione è quello in foto qui sopra.