La notte nel cuore, Sevilay e Melek tra la vita e la morte: anticipazioni per l’appuntamento del 25 settembre.

Anche il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da un nuovo appuntamento con La notte nel cuore, amatissima serie tv turca destinata da Mediaset alla prima serata su Canale 5; le nuove trame stanno appassionando tutti quanti, lasciando con il fiato sospeso.

Nello scorso appuntamento del 21 settembre, le puntate de La notte nel cuore hanno ottenuto più di 2 milioni di spettatori, con uno share del 16,6%; un risultato comunque buono, anche se non ha permesso alla serie turca di battere Balene – Amiche per sempre in onda su Rai 1, che si è aggiudicata la serata con il 19,4%.

Cosa vedremo in onda nell’appuntamento in prima serata previsto per giovedì 25 settembre? Sevilay e Melek in bilico tra la vita e la morte, tanta suspance e un colpo di scena dietro l’altro.

La notte nel cuore, trame 25 settembre: il dramma di Sevilay e Melek, le scelte di Cihan

Stando alle anticipazioni trapelate per il prossimo appuntamento con La notte nel cuore, riportate anche da TVSoap, il pubblico avrà modo di provare tantissima suspance soprattutto per la situazione legata a Sevilay e Melek. Le due rischiano la vita, bloccate in un’auto sospesa sul bordo di un burrone; ogni movimento potrebbe essere fatale e mentre le due aspettano i soccorsi la tensione è veramente altissima.

Cihan, preoccupato per quanto sta succedendo alle due donne, rimane costantemente in contatto con Hikmet; fortunatamente, Sevilay e Melek vengono salvate e portate subito in ospedale, dove vengono raggiunte sia da Cihan che da Nuh, pieni di preoccupazione per le condizioni delle due donne.

In tutto questo, Melek deve fare anche i controlli per la sua gravidanza: quando si reca dalla ginecologa per un’ecografia parte un momento drammatico e nonostante Cihan la supplichi di perdonarlo, Melek conferma di aver definitivamente chiuso con lui e con la sua famiglia. Ha tutta l’intenzione di crescere il bambino da sola, con l’aiuto di suo fratello. Hikmet, invece, prova a convincere Sevilay a tornare a casa, senza però avere dei risultati.

Cihan, dopo quanto successo con Melek, è determinato a trovare Esat: per metterlo alle strette blocca le sue carte di credito e il suo conto bancario. Involontariamente, finisce per scoprire il nascondiglio del ragazzo e ordina ai suoi uomini di catturarlo. Nel frattempo, Cihan vuole indagare anche sulle sue origini, per capire se Tahsin è davvero suo zio; Samet continua però ad evitare l’argomento.