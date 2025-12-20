La famiglia Reale e i grandi cambiamenti per il Natale 2025

La famiglia Reale inglese ha in mente grandi rivoluzioni per il Natale 2025, Re Carlo ha preso le sue decisioni sugli invitati e su come passare le festività in famiglia

Alcuni cambiamenti sono inevitabili per la Famiglia Reale, del resto come ben noto tra gli assenti di spicco ci saranno saranno il principe Harry e Meghan Markle (che trascorreranno il Natale a Montecito ) e Andrew Mountbatten-Windsor, a cui è stato vietato di unirsi alla famiglia reale quest’anno dopo essere stato privato del suo status principesco.

La vicenda di Andrea è stata sicuramente un bel grattacapo per Re Carlo, indubbiamente quest’anno avranno più spazio a tavola per gli altri membri della famiglia.

Carlo avrebbe infatti esteso gli inviti ai figli della Regina Camilla e alle loro famiglie, così come alle sue nipoti, la Principessa Beatrice e la Principessa Eugenia. Tuttavia, secondo il figlio di Camilla, Tom Parker Bowles , lui e sua sorella Laura non trascorreranno il Natale a Sandringham. Insomma il Natale a Sandringham sarà diverso, con la presenza di alcuni membri anziani della famiglia reale e altre new entry di Re Carlo.

Il Natale della famiglia Reale inglese: i cambiamenti decisi da Re Carlo

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Ingrid Seward, la direttrice della rivista Majesty, ha dichiarato che: “Gli inviti sono stati spediti mesi fa e sappiamo che il re ama un grande Natale in famiglia” e ha aggiunto: “L’anno scorso sono stati invitati i figli e i nipoti della regina, e questa è una nuova tradizione che il re ha avviato. Beatrice era lì l’anno scorso. Poi è uscita dopo la messa ed è andata a pranzo con Sarah [Ferguson] e Andrew al Royal Lodge. Credo che il re abbia voluto mostrare il suo sostegno alle nipoti durante un anno difficile per la famiglia York”.

“Il re ama riunire tutti ed è un vero Natale in famiglia. C’è un bel po’ di lavoro da fare, soprattutto per la famiglia del Galles. Mi aspetto che William, Kate e i bambini saranno a Sandringham per la funzione di Natale insieme a Carlo, perché è un’importante dimostrazione di unione. Negli anni precedenti, sono tornati ad Anmer dopo la messa il giorno di Natale per pranzo con la famiglia di Kate, quindi hanno due Natali”.

La tradizionale passeggiata di Natale dopo la messa dovrebbe vedere i reali salutare il pubblico indossando i loro abiti migliori, anche se secondo una fonte interna alla famiglia reale, Carlo avrebbe allentato il dress code a Sandringham. ”Una volta era un incubo andare a Sandringham perché c’erano così tanti cambi d’abito, a volte fino a sei al giorno. Ma il re ha allentato la presa. Non ci saranno così tanti cambi, ma tutti indosseranno l’abito da sera alla cena di Natale”, ha spiegato la fonte.

Come da tradizione, la cena di Natale della famiglia reale – tacchino con contorno – si terrà la vigilia di Natale. I regali saranno disposti su tavoli a cavalletto, e la tavola natalizia sarà imbandita con bomboniere natalizie. Oltre ai doni per i familiari, ci saranno anche doni per il personale di servizio del re.

Re Carlo continua anche la tradizione della madre defunta di regalare un dolce natalizio e, se il personale è fortunato, anche un tacchino. Carlo mantiene anche la tradizione della caccia di famiglia del giorno di Santo Stefano in onore di Sandringham, originariamente costruita come riserva di caccia.

Ma dopo Santo Stefano, il re e la regina faranno i bagagli e si dirigeranno in Scozia, come hanno fatto l’anno scorso, creando così una nuova tradizione tutta loro. “Lo hanno fatto negli ultimi due anni ed è diventata una delle loro tradizioni. Amano festeggiare il Capodanno in Scozia”, ha spiegato Seward.

Un’altra tradizione che si è mantenuta è quella di riunire la famiglia attorno alla televisione per guardare il discorso di Natale del re il giorno di Natale. Il personale si ritira nei propri alloggi, mentre i reali si riuniscono dopo pranzo per guardare Re Carlo parlare alla nazione. Nel frattempo William e Kate hanno postato sul loro profilo Instagram condiviso la foto annuale per fare gli auguri ai loro sudditi.