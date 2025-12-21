La crema viso da 20 euro è il segreto delle star di Hollywood: la trovi su Amazon

Su Amazon trovate una crema molto apprezzata dalle attrici di Hollywood e costa solo 20 euro. Il consiglio arriva direttamente da un’addetta ai lavori: una truccatrice che lavora sui set cinematografici

A volte non è necessario spendere cifre astronomiche per avere una pelle perfetta, alcuni prodotti portano a dei risultati eccezionali e non richiedono investimenti eccessivi.

In questo caso oltretutto si tratta di un prodotto anche facilmente reperibile, basta un click su Amazon per poter acquistare la crema utilizzata in particolare dall’attrice di ‘Emily in Paris’, la splendida e adorabile Lily Collins.

La crema viso usata da Lily Collins a 20 euro su Amazon

La nuova stagione di ‘Emily in Paris’ anzi, ‘Emily in Rome’ è appena sbarcata su Netflix. Nella vita della giovane americana trasferita a Parigi molte cose sono cambiate, fidanzato, città, guardaroba, una cosa è rimasta invariata: la sua pelle praticamente di porcellana. Per capire il suo segreto, è stata interpellata direttamente la truccatrice della serie che ha fatto il nome di questo eccezionale e si può dire magico prodotto.

Aurélie Payen, truccatrice capo di Emily in Paris ha spiegato a Cosmopolitan che: ”Embryolisse Lait-Crème Concentré è un prodotto di cui mi fido e a cui mi rivolgo ogni volta che la pelle desidera comfort o un rapido riequilibrio” la truccatrice usa il prodotto sul set da anni. “È uno di quegli elementi essenziali che tengo sempre nel mio kit, utilizzandolo ogni giorno in base alle esigenze della pelle”.

Realizzato con emollienti come burro di karité e cera d’api che aiutano a preservare la barriera idratante della pelle, questo prodotto francese può essere utilizzato come crema idratante o come base per il trucco. Ne basta una piccola quantità e Payen ama mescolarlo con un illuminante liquido per un finish leggero e naturale. “Unisce delicatamente l’incarnato, donando un aspetto fresco e luminoso , senza mai risultare pesante o eccessivo”, aggiunge.

Aurélie Payen non è l’unica a giurare sull’Embryolisse Lait-Crème Concentré; oltre 20.000 recensioni a cinque stelle su Amazon adorano questa crema viso per la sua formula ultra idratante e il prezzo conveniente. Si tratta di un prodotto che viene visto spesso nei backstage della New York Fashion Week e sui set dei vari servizi fotografici.

Si tratta comunque di una crema idratante molto corposa, viene quindi consigliato a chi ha tendenza acneica di utilizzarla con parsimonia. Se state cercando altri prodotti validi per la cura della pelle da aggiungere al vostro beauty la truccatrice ha parlato di altri prodotti essenziali utilizzati sul set durante la quinta stagione di Emily in Paris: l’acqua termale Avène, che Payen definisce “perfetta per rinfrescare la pelle”, il Cicaplast Baume B5 di La Roche-Posay , un unguento lenitivo “ideale per riparare e proteggere le zone sensibili o stressate” e l’acqua micellare Sensibio H2O di Bioderma.

“Questi prodotti sono tutti versatili e affidabili, facili da integrare in qualsiasi routine sul set, mantenendo la pelle sana, equilibrata e pronta per la telecamera durante le lunghe giornate di riprese”, afferma Payen. Si tratta di prodotti tutti facilmente reperibili su Amazon.