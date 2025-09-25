La casa in pieno centro a Milano di Paola Di Benedetto: stile e design unico

Dove vive Paola Di Benedetto? La casa da sogno della conduttrice in pieno centro a Milano, uno stile incredibile e un design unico.

Paola Di Benedetto si appresta ad aprire una nuova fase della sua carriera lavorativa, impegnata come speaker radiofonica e non solo; la conduttrice è molto coinvolta anche in eventi e come modella e, soprattutto, si prepara ad un appuntamento importantissimo per la sua fida privata.

Dopo anni di fidanzamento, la conduttrice convolerà presto a nozze con il calciatore dell’Atalanta Raoul Bellanova; il loro amore nasce oltre due anni fa e nonostante abbiano vissuto delle crisi, alla fine sono sempre tornati insieme e ora si preparano ad andare all’altare.

Chissà se sceglieranno una nuova casa per questa nuova vita insieme, ma di sicuro la casa di Paola Di Benedetto sarebbe pronta ad accogliere anche una coppia di sposini; ecco dove vive la conduttrice, una dimora da sogno in pieno centro a Milano con un stile elegantissimo ed un design unico.

La casa milanese di Paola Di Benedetto: colori neutri e stile sobrio ed elegante

Come specificato anche da Idealista, Paola Di Benedetto vive in un elegante appartamento situato al centro di Milano, in un punto davvero nevralgico del capoluogo meneghino. La dimora della conduttrice ha uno stile raffinato ma sobrio, con un design moderno ma allo stesso tempo personale: rispecchia perfettamente la personalità della Di Benedetto, sempre elegantissima, solare e piena di fascino.

Nell’appartamento dominano principalmente tonalità neutre tra bianco e color legno, con il mobilio in materiali naturali; l’abitazione non è grandissima e, in linea di massima, è caratterizzata da un design minimal chic, nel quale si può vedere il tocco personale della conduttrice. Spazio, soprattutto nel soggiorno, a candele profumate, quadri e vari altri oggetti; data la convivenza con il fidanzato, Bellanova, non può mancare poi la presenza anche del calcio!

Ad aggiungere un tocco di classe a tutto l’ambiente, molto luminoso e accogliente, il parquet di legno scuro sul pavimento; il posto preferito per controllare l’outfit sembra poi essere il corridoio, con uno specchio davanti al bagno grazie al quale la Di Benedetto scatta spesso foto prima di uscire. Una casa davvero bellissima, dove la conduttrice ha potuto coltivare anche il suo amore con il calciatore. Dopo le nozze decideranno di cambiare casa? Lo scopriremo, ma di certo l’attuale appartamento della Di Benedetto è veramente bellissimo!