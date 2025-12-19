Kit trucco natalizi, i migliori sono da Sephora: l’elenco dei più apprezzati – CheDonna.it

Sephora è il tempio della bellezza e a Natale ospita anche dei deliziosi Kit adatti al periodo da appendere al proprio albero o da regalare a amici e amiche

Impossibile ormai scindere le Festività Natalizie dal make up. Siamo invasi dai calendari dell’avvento e da ogni tipo di gadget connesso alla bellezza e al Natale. Non sono da meno i vari kit natalizi che oltre ad essere utili sono anche molto carini da appendere all’albero di Natale.

Un regalo dell’ultimo momento, oppure una persona che si conosce poco ma a cui si tiene già tanto da farle un regalo di Natale? Il tipico pensierino che ci fa fare una bella figura senza spendere delle cifre esorbitanti. Arrivano in nostro soccorso i kit natalizi e da Sephora ne vendono di splendidi. Vediamo insieme quali sono i migliori.

Kit natalizi, da Sephora trovi quelli giusti per te e per i tuoi regali

Il primi Kit natalizio di cui vi parliamo è quello di FaceD che partire dalla sua confezione dorata che ricorda un piccolo pandoro, non delude. Al suo interno è presente il famoso siero della marca, quindi un prodotto per la skin care. Si tratta di un siero anti ossidante che rende la pelle luminosa e combatte l’invecchiamento.

Un altro kit sempre skin care è quello di Patchology con i suoi straordinari e sempre ambitissimi patch occhi, utili appena svegli, per attenuare le borse e passare poi al trucco. All’interno sono presenti 5 patch occhi con diverse funzioni. Un altro kit natalizio è quello di Tarte con due palette occhi, due mascara e due lip oil. Si tratta di un regalo completo per chi ama il make up, Tarte è sempre una garanzia di grande qualità. Il pacchetto è studiato per poter essere firmato, già in formato regalo di Natale.

Sempre sulla cresta dell’onda Rare Beauty che non poteva mancare tra i kit natalizi con un mini tinted lip oil, mini blush liquido e i loro blush hanno una saturazione mai vista prima (attenzione, applicare sempre poco prodotto), e un nuovo blush opaco formato standard. Anche Benefit ha fatto il suo kit natalizio di ispirazione ludica, con la scatola rosa e verde, e disegnati dei dadi insieme alle pedine di una dama. Si tratta di una palette con all’interno blush, terra e illuminante, molto carina e molto comoda per il viaggio.

Il massimo del massimo del kit è la divina Charlotte Thilbury che naturalmente anche questo natale si è palesata in tutto il suo splendore. Hollywood Superstar contiene due prodotti viso. Un qualunque kit di Charlotte può rendere felice qualunque persona, non si sbaglia mai con lei. Un super kit divertentissimo che dalla forma è adatto ai più giovani è quello di Benefit, che come già detto richiama il gioco e in questo caso è un enorme pedone degli scacchi con all’interno due mascara, anche in questo caso garanzia di qualità essendo Benefit.

Nabla ha optato per un’estetica più rinascimentale, la confezione mostra dei Cupido in volo (e il suo contenuto fa comprendere il perché di questa scelta) con le nuvole tipiche di un quadro di Raffaello e un po’ stile Fiorucci. È a forma di cuore e al suo interno sono presenti quattro delle mitiche Cupid’s Arrow.

Vi abbiamo dato abbastanza scelta a questo punto non resta che a voi decidere quali comprare, quali regalare e quali invece tenere per la propria collezione di make up.