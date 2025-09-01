Io a casa festeggio l’inizio di settembre con questa crostata di mele: croccante fuori e morbida dentro, conquista sempre tutti – chedonna.it

Con l’arrivo di settembre perché non preparare un dolce gustoso, croccante fuori e morbido dentro, come questa crostata di mele? Ecco la ricetta imperdibile.

Per colazione o merenda i supermercati forniscono davvero tante alternative da consumare, tuttavia si tratta di prodotti spesso molto ricchi di zuccheri ed ultra processati. Per questo è meglio puntare su sapori genuini e dolci fatti in casa. Con l’arrivo di settembre, si può provare uno croccante fuori e morbido dentro.

Si tratta di una crostata di mele. I dolci alle mele, si sa, fanno gola a tutti perché sono naturalmente dolci ma anche ideali da consumare al mattino oppure come spuntino pomeridiano o mattutino. Sono una coccola irrinunciabile e per questo non si dovrebbe perdere questa ricetta che ha davvero una marcia in più.

Ingredienti e preparazione della crostata di mele

Quando si ha voglia di un dolce gustoso, croccante fuori e morbido dentro, si può preparare questa crostata di mele, ideale anche per festeggiare l’arrivo di settembre con bontà. Si può gustare a colazione o a merenda e anche per dessert, magari accompagnata da un ciuffo di panna. Per prepararla occorrono ingredienti genuini che quasi sicuramente si hanno già in casa.

Per la frolla:

300 g di farina 00

80 g di zucchero

80 g di olio extravergine d’oliva

2 uova medie

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Per la crema pasticcera:

250 ml di latte intero

1 uovo

65 g di zucchero

25 g di amido di mais

buccia di limone q.b.

Per la copertura:

2 mele Golden

1 / 2 succo di limone

/ succo di limone 2 cucchiai di zucchero

La prima cosa da fare è sbucciare e tagliare a pezzettini le mele, quindi metterle in padella con zucchero e succo di limone e farle cuocere per una decina di minuti per farle ammorbidire un po’. Passare alla frolla mettendo le uova in una ciotola con lo zucchero, l’olio, la buccia del limone, la farina, il lievito per dolci e mescolare, quindi spostarsi sul piano di lavoro, aggiungendo un po’ di farina al composto se è troppo appiccicoso.

Una volta formato un panetto compatto, stendere la frolla e metterla sul fondo dello stampo, creando anche i bordi e bucherellando con i rebbi della forchetta. Quindi versare la crema pasticcera preparata in precedenza facendo scaldare il latte con la buccia di limone. Non appena a bollore, spegnere, quindi in un pentolino rompere le uova e versare lo zucchero e mescolare velocemente con una frusta. Aggiungere la fecola di patate o la farina setacciate e mescolare velocemente per evitare il formarsi dei grumi.

Togliere la buccia di limone e versare il latte caldo nella casseruola, mescolando bene per far amalgamare gli ingredienti, quindi mettere sul fuoco a fiamma bassa e mescolare fino a che si addensa. Dopo aver versato la crema, versare le mele e fare le strisce con la frolla avanzata. Infornare la crostata di mele a 180°, in forno statico preriscaldato, per circa 35 minuti. Una volta raffreddata, spolverizzare lo zucchero a velo.