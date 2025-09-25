Invalidi civili, come richiedere l’Assegno di Inclusione: fino a 541 euro al mese – chedonna.it

Invalidi civili ed Assegno di Inclusione. Vediamo insieme qual è la corretta procedura da seguire per richiederlo e non correre il rischio di non usufruirne.

Quando si parla di invalidi civili è sempre bene iniziare con una definizione il più possibile corretta: invalido civile è un cittadino che ha una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo (33%) a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale.

Il riconoscimento dello stato di invalidità civile dà diritto a protezioni economiche quali pensioni di inabilità, assegni mensili, indennità di accompagnamento o di frequenza, e indennità di accompagnamento per gli ultrasessantacinquenni e non economiche, come agevolazioni fiscali, esenzioni dal ticket sanitario, prestazioni protesiche e ortopediche, ed iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro.

Può riguardare quanto i minorenni, la cui invalidità la si può definire dalle difficoltà a svolgere compiti e funzioni ritenute proprie dell’età, quanto coloro che hanno superato i 65 anni il cui grado di invalidità lo si riscontra esclusivamente dalle difficoltà a svolgere le funzioni proprie dell’età.

L’invalidità civile quindi, una volta riconosciuta dopo un preciso iter, come detto dà diritto a tutele di natura assistenziali nonché ad un sostegno di natura economica. In tale contesto si inserisce l’Assegno di Inclusione, protezione economica che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza.

La norma generale dell’Assegno di Inclusione non include i soggetti tra i 18 ed i 59 anni. Una norma che non tocca la categoria degli invalidi civili. Quali allora i passi necessari da compiere per accedere all’Assegno di Inclusione per coloro che hanno un’invalidità accertata pari o superiore al 67%?

Assegno di Inclusione, la strada da seguire per l’ottenimento

Prima di tutto occorre che l’invalidità civile venga riconosciuta. In questo senso vi è un percorso obbligato da seguire. Il primo passo è il certificato medico introduttivo redatto telematicamente dal medico di base. In certificato viene quindi inviato all’INPS e a quel punto l’originale del certificato unito alla ricevuta dell’avvenuta trasmissione sono da consegnare al Patronato al fine di presentare la domanda di invalidità civile.

Il Patronato, una volta inviata la domanda, consegna la documentazione all’interessato che deve presentarla nel momento in cui effettuerà la visita medica. Al termine della visita la Commissione stende il verbale dove si evidenzia l’esatto grado di invalidità.

Soltanto un’invalidità pari, o superiore, al 67%, dà diritto all’Assegno di Inclusione. Come anticipato in precedenza anche un soggetto con un’invalidità pari, o superiore, al 67% ed un’età compresa tra i 18 ed i 59 anni, ha diritto al sostegno economico. L’importo dell’Assegno di Inclusione per invalidi civili è legato al reddito familiare e può arrivare fino a 541 euro mensili.