In vacanza mi sono innamorata di quest’insalata: è fresca, veloce e facile da preparare – chedonna.it

Chi ha voglia di un piatto fresco, veloce e facile da preparare in queste giornate caldissime può provare questa insalata.

Quando fa molto caldo non si ha tanta voglia di cucinare ma se l’appetito chiama, allora si può provare un piatto fresco, veloce e facile da preparare. Si tratta, neanche a dirlo, di un’insalata, ma in una versione ricca e allo stesso tempo leggera.

È l’idea perfetta per quando non si sa cosa mangiare oppure da portare al mare o in ufficio, per affrontare le temperature roventi con gusto e freschezza. Ecco come farla.

Ingredienti e preparazione dell’insalata perfetta per l’estate

Ognuno ha la propria versione di insalata e spesso questo è un piatto svuotafrigo, che si condisce con ciò che è avanzato nel frigo. Ma se si vuole provare una variante fresca, veloce e facile da preparare, si può provare l’insalata nizzarda, una ricetta della Costa Azzurra, in Francia, fatta con verdure fresche, uova sode, pomodori, acciughe, cetrioli e olive.

In particolare gli ingredienti per prepararla sono:

100 g di lattuga

1 cetriolo

1 cipollotto

2 pomodori per insalata

2 uova

160 g di tonno in scatola

4 filetti di acciuga

40 g di olive nere

basilico

30 ml di olio evo

10 ml di aceto

sale

pepe

La prima cosa da fare è bollire le uova in acqua per 10 minuti. Quindi lavare l’insalata, tagliare il cipollotto e il cetriolo a rondelle. Poi lavare i pomodori e tagliarli a spicchi e così anche le uova sode quando si sono raffreddate. A questo punto si può assemblare l’insalata nizzarda stendendo in un piatto prima la lattuga, poi mettendo cetrioli e cipollotto.

Intorno metterci i pomodori e le uova tagliate a spicchi, aggiungere le olive nere, il tonno, i filetti di acciughe e guarnire con foglie di basilico. Condire con la vinaigrette preparata così: facr sciogliere il sale nell’aceto, quindi aggiungere il pepe e poi l’olio e sbattere gli ingredienti per creare un’emulsione da mettere sull’insalata.

Riporre in frigo per mezz’ora prima di gustare. Questa insalata è fresca e leggera e sarà il piatto salvacena o salvapranzo in estate. Infatti si potrà gustare al mare oppure in ufficio o anche a casa quando non si ha tanta voglia o tanto tempo per preparare. Nonostante sia un’insalata, è completa perché contiene verdure, proteine e grassi, quindi è l’ideale anche per chi è attento alla nutrizione.