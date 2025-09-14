Il riso mi si attaccava sempre, poi ho scoperto il trucco degli chef: non pensavo fosse così facile – chedonna.it

Se quando si cucina il riso, si attacca sempre, bisogna seguire questo facile e furbo trucco degli chef per evitarlo. Ecco in cosa consiste.

Il riso è un cereale molto amato, tanto che in molti lo preferiscono alla pasta o comunque lo mangiano molto spesso. È leggero ma versatile, nel senso che può essere usato per preparare dei risotti, delle insalate ma anche semplicemente da gustare in bianco, insieme a qualche fonte proteica o verdura.

Esistono diverse qualità di riso, tutte molto buone e adatte al tipo di preparazione da fare (ad esempio risotti, insalate, minestre). A prescindere da questo, può capitare, quando si cuoce, che il riso si attacchi alla pentola. Per evitarlo, si può seguire questo trucco degli chef.

Il trucco degli chef per evitare che il riso si attacchi

Che fastidio quando il riso si attacca alla pentola! Non solo avrà un sapore sgradevole di bruciato ma sarà difficile rimuoverlo dal fondo della casseruola. Per fortuna si può evitare questo inconveniente, seguendo il trucco degli chef.

Si tratta di un passaggio preliminare, da fare prima della cottura, per avere un risultato finale impeccabile. Si dovrà infatti lavare accuratamente il cereale prima di cuocerlo, in modo da rimuovere l’amido in superficie che causa l’agglutinamento dei chicchi durante la cottura. L’amido, infatti, è una sostanza naturale presente nel riso che, quando viene riscaldata con acqua, tende a gelatinizzarsi, rendendo i chicchi appiccicosi e aumentando il rischio che si attacchino alla pentola.

Per questo motivo, per evitarlo, basterà sciacquare il riso più volte in acqua fredda fino a che questa non risulti trasparente, segno che tutto l’amido in eccesso è stato eliminato. Il procedimento è molto semplice: sarà sufficiente mettere il riso in una ciotola capiente e coprirlo con acqua fredda. Con le mani pulite o con l’aiuto di un utensile, mescolare delicatamente il riso nell’acqua per rimuovere l’amido. Poi scolare l’acqua sporca e ripetere ancora, sempre muovendo delicatamente il riso per non romperlo.

Ora si può cuocere il riso per la preparazione stabilita, senza il rischio che si attacchi alla pentola. Il cereale avrà anche una consistenza ideale, sarà soffice e ogni chicco separato dall’altro. Anche i tempi di cottura si ridurranno poiché i chicchi assorbono acqua già durante il lavaggio. Infine, aumenterà anche la digeribilità. Insomma, basta solo sciacquare il riso prima di cuocerlo per evitare che si attacchi alla pentola in cottura, renderlo più digeribile e più veloce da cuocere.