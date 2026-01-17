Il principe Harry nel Regno Unito ma non vedrà il fratello e nemmeno il padre: la motivazione

La Famiglia Reale Inglese si è spezzata ormai da tempo, Harry e William non sono mai riusciti a ricucire il loro rapporto e ciclicamente l’argomento torna in auge.

A quanto pare sarebbe William quello meno predisposto, a seguito di tutte le incomprensioni sorte con Harry, soprattutto nel periodo dell’uscita del libro del secondogenito: ‘Spare. Il minore’ la situazione non solo non è rientrata ma è fin peggiorata.

Il principe Harry secondo indiscrezioni avrebbe intenzione di riavvicinarsi ma a quanto pare il clima è sempre piuttosto teso e questa ennesima visita senza la possibilità di incontrare la sua famiglia di origine, ne è l’ennesima dimostrazione.

Il principe Harry nel Regno Unito ma non vedrà nessun membro della famiglia

Il principe Harry tornerà nel Regno Unito per il processo contro l’Associated Newspapers, e no: non vedrà la famiglia reale mentre sarà in città perché… sono semplicemente impegnati.

A quanto pare, il principe William e Kate Middleton avranno un impegno congiunto in Scozia il 21 gennaio, un fidanzamento, mentre Harry sarà in Inghilterra (il tempismo è tutto), e visiteranno la National Curling Academy e il Radical Weavers, uno studio di tessitura a mano ancora attivo che funge anche da ente di beneficenza, dove i clienti imparano a conoscere la tradizione del tartan scozzese e beneficiano delle qualità terapeutiche della tessitura, creando al contempo coperte e tessuti da restituire a chi è nel bisogno.

E anche se è facile immaginare che la coppia stia facendo progetti che li porteranno a chilometri di distanza da Harry, a dire il vero va anche detto: gli impegni reali vengono stabiliti con largo anticipo. Di conseguenza potrebbe anche trattarsi di una coincidenza.

E che dire di Re Carlo? Beh, anche lui è fuori città la settimana in cui Harry è in visita, ed è impegnato presso il Palazzo di Holyroodhouse, in Scozia. Nonostante non ci siano possibilità di vedere ilpadre durante questo viaggio, Harry sembrerebbe nutrire grandi speranze che Re Carlo apra gli Invictus Games nel 2027.

Nel frattempo, si prevede che il principe Harry sarà in tribunale per gran parte della settimana, unendosi a diverse figure di alto profilo, tra cui la pop star Elton John, l’attrice Elizabeth Hurley e l’ex moglie di Jude Law, Sadie Frost, nella causa intentata contro l’Associated Newspapers (ANL), l’editore del Daily Mail e del Mail on Sunday, per presunta raccolta illegale di informazioni.

Secondo una fonte del The Sun, “Il principe Harry desidera disperatamente che Carlo apra gli Invictus Games e che apra i giochi insieme a lui. Harry desidera che ciò accada sia per i giochi che per la loro relazione. Il suo sogno è avere suo padre al suo fianco”. Chissà se in quell’occasione Harry ce la farà e potrà ricongiungersi, anche solo temporaneamente, con la sua famiglia.