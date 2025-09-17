Il Paradiso delle Signore, scandalo a Villa Guarnieri: l’articolo shock che distrugge Adelaide

Il Paradiso delle Signore 10, nelle prossime settimane Adelaide sarà distrutta da un articolo shock: nuovo scandalo a Villa Guarnieri, ecco cosa succederà.

Nell’ultima settimana di settembre la situazione a Il Paradiso delle Signore si farà sempre più intricata e drammatica: questa decima stagione è iniziata davvero col botto e pare che, da qui ai prossimi mesi, ci aspetteranno delle trame veramente appassionanti e piene di suspance.

Al momento, nelle puntate trasmesse su Rai 1, abbiamo assistito alla proposta di matrimonio di Marcello ad Adelaide; la contessa lo ha comunicato alla sua famiglia e ora la coppia si prepara alle nozze, sebbene Umberto non abbia nessuna intenzione di rinunciare alla madre di sua figlia, Odile.

Eppure, a complicare ulteriormente la situazione arriverà un nuovo scandalo che colpirà Adelaide: la pubblicazione di un articolo è scioccante per la contessa, che ne sarà totalmente distrutta. Cosa succederà? Ecco gli spoiler trapelati per le trame per la settimana dal 22 al 26 settembre.

Il paradiso delle signore 10, spoiler fine settembre: l’articolo diffamatorio che colpisce Adelaide

Come riportato dalle anticipazioni di TVSoap, ci saranno grandi colpi di scena nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 10 in onda da lunedì 22 a venerdì 26 settembre. Mentre sono pronti a coronare il loro sogno d’amore, Adelaide e Marcello devono fare i conti con un nuovo ostacolo. In realtà, la vittima designata dell’attacco è il Barbieri: Anselmo Conaro pubblica un articolo diffamatorio nei suo confronti, nonché verso la sua relazione con Adelaide.

Umberto e Tancredi, per difendere la contessa, proveranno a intervenire, ma l’articolo verrà comunque pubblicato e per Adelaide sarà un durissimo colpo. La tensione a Villa Guarnieri aumenterà a dismisura, influenzando ovviamente anche Odile; Matteo approfitta della situazione per confortarla e per starle vicino, ma Ettore continua a non arrendersi e cerca nuovi modi per distrarre la figlia di Odile.

Adelaide e Marcello riusciranno a superare lo scandalo? I due reagiscono in maniera totalmente diversa: il Barbieri cerca di minimizzare la situazione, mentre la contessa è decisa a riscattare a tutti i costi la sua reputazione e il nome della sua famiglia.

Nel frattempo, per quanto riguarda gli altri personaggi, Enrico è ancora alle prese con il problema alla mano: il dottore conta di risolverlo a breve e continua a tenere nascosta la sua condizione a Marta. Caterina, invece, danneggia uno scialle; per aiutarla, suo padre Fulvio chiede a Concetta di ripararlo e, grazie all’intervento della signora Puglisi, Caterina riesce a concludere la sua prima vendita al Paradiso.