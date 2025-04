Il Paradiso delle Signore 9, come finisce: Enrico si salva? Finale clamoroso: si piangerà molto

Cerchiamo di capire come finirà la nostra soap opera con la sua nona stagione giunta al capolinea. Bisogna preparare i fazzoletti.

Mancano sempre meno puntate per quanto riguarda la nostra amatissima serie televisiva che va in onda ogni giorno su Rai1. Parliamo ovviamente del Paradiso delle signore. Sappiamo bene che lo stop arriverà il 2 di maggio ma da quel momento in poi inizieranno le riprese per la decima stagione che è già stata confermata.

Ma che cosa succederà di molto particolare sul finire della serie? Andiamo a vedere come mai ci dobbiamo preparare a versare un mare di lacrime e che cosa accade proprio ad Enrico.

Il Paradiso delle signore finisce ma non mancano i colpi di scena

Gli appuntamenti che ci separano dalla fine della nostra amata serie che prosegue negli anni sta per giungere al suo consueto stop estivo. Sappiamo bene che mancano poche puntate al 2 di maggio ma noi vogliamo rivelarvi in anteprima come finirà il programma. Siamo assolutamente certi che in questi giorni dovremmo preparare i fazzoletti.

Iniziamo subito dicendo che Mimmo passerà per caso al Paradiso per parlare con Agata ma nota la presenza di un uomo molto sospetto, che aveva notato già nei giorni precedenti davanti al grande magazzino di moda. Il ragazzo, si rende conto dopo pochissimo che non ha assolutamente delle intenzioni positive.

Che cosa vuole fare? Colpire alle spalle Enrico Brancaccio. Il motivo è semplice, vuole che non prenda parte al processo che deve iniziare a brevissimo e che lo vede protagonista. Fortunatamente Mimmo interviene ed evita che succeda il peggio. La vita di Enrico sarà in salvo! Un gesto incredibile che farà cambiare idea ad Agata e lo guarderà con occhi differenti rispetto a prima.

Ma non è uno dei protagonisti principali, ci troviamo anche con Rosa che avrà un confronto molto interessante con Marcello Barbieri, dopo aver scoperto che Tancredi non le ha detto tutta la verità sull’abito plagiato. Come possiamo immaginare l’incontro avverrà in gran segreto e la giornalista farà una scelta molto drastica e completamente inaspettata per il suo futuro.

La contessa rimarrà con le mani in mano? Ovviamente no! Chiede di parlare con Tancredi in un incontro privato. Che cosa si diranno? Ancora non lo sappiamo ma potremmo anche scoprirlo nella decima stagione e non in questa. Per chi non lo sapesse, poi, nei prossimi giorni assisteremo anche ad uno stop per la programmazione. Il 25 aprile non andrà in onda Il Paradiso delle signore.