Il paradiso delle signore 10, spoiler bomba: chi lascia la soap all’improvviso

Spoiler bomba Il paradiso delle signore 10: un personaggio tanto amato lascia la soap all’improvviso.

Mancano poche settimana al ritorno su Rai 1 dei nuovi episodi inediti della decima stagione de Il paradiso delle signore, la soap che fa fare record di ascolti ogni pomeriggio alla rete.

La media registrata nel pomeriggio feriale è stata di circa 1,8 milioni di spettatori, pari ad uno share che ha raggiunto il 20%, anche 23%. Un successo inarrestabile con il pubblico che si conferma sempre “fedele” alla fiction ambientata nella Milano degli anni ’60.

Pare scontato che anche nella decima stagione sarà così, anche perché non mancheranno colpi di scena: personaggi che arrivano e protagonisti tanto amati che lasciano all’improvviso la soap.

Chi lascia il paradiso delle signore 10: addio inaspettato

Gran parte della anticipazioni de Il paradiso delle signore 10 arrivano dal set dove gli attori sono impegnati con le riprese. È proprio sui social dei vari protagonisti che vengono postate foto con volti nuovi o di momenti che stanno vivendo durante le registrazioni.

Così il pubblico inizia ad ipotizzare ciò che accadrà nei nuovi episodi della soap. L’8 settembre, comunque, Il paradiso ritornerà su Rai 1 e di carne sul fuoco ce n’è parecchia. La novità più eclatante è che Odile guiderà la Galleria Milano Moda dopo l’uscita di scena di Tancredi che ha rovinato la credibilità del negozio.

Umberto Guarnieri appoggerà la ragazza senza però rivelarle di essere suo padre per non rovinare il rapporto di lei con sua madre, la Contessa Adelaide. Quest’ultima si godrà la storia d’amore con il suo Marcello, e decideranno anche di sposarsi. Intanto arriveranno anche due nuovi personaggi: il magazziniere Fulvio, un ex imprenditore caduto in rovina, che prenderà il posto di Enrico (che tornerà a fare il medico, non senza qualche problema).

Fulvio al Paradiso porterà anche sua figlia Caterina che diventerà una nuova Venere. D’altronde il pubblico ricorderà che c’è più di un posto vacante: Rosa, lontana da Milano dopo la confusione scaturita dal bacio con Marcello e per via della delusione ricevuta da Tancredi, pronto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, anche imbrogliare.

E poi manca anche Elvira, impegnata a fare la mamma dopo la nascita del figlio avuto con Salvo. Ma ovviamente le dinamiche saranno tante altre perché ci sono anche altri personaggi come Delia e Gianlorenzo, sempre più innamorati che inizieranno a collaborare insieme. E non si può non citare anche Matteo che sarà protagonista di un “triangolo” con la sua nuova fidanzata, l’attrice Marina Valli e Odile, che ha scoperto di essere innamorata di lui.

Insomma, ne vedremo delle belle ma ciò che lascia sconvolti è che fra tutti questi personaggi c’è un volto storico che abbandonerà la soap. Non è chiaro di chi si tratti perché per adesso non ci sono ulteriori indizi ma sembra davvero impossibile capire chi sarà. In ogni caso è previsto un grosso dispiacere per il pubblico che ormai è affezionato a tutti i protagonisti.