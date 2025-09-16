Il paradiso delle signore 10, corsa in ospedale: chi si sente male

Il paradiso delle signore 10: qualcuno si sente male e viene portato in ospedale. Ecco chi e cosa succederà nei prossimi episodi.

Il paradiso delle signore è tornato con la decima stagione l’8 settembre e le anticipazioni per le prossime settimane sono davvero “succose”. Infatti succederà davvero di tutto.

In particolare, a tenere incollati gli spettatori al televisore, saranno le vicende legate ad un personaggio che si sentirà male e verrà portato in ospedale. Ecco di cosa si tratta e tutte le altre anticipazioni della soap.

Il paradiso delle signore 10: chi si sente male?

Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 settembre, un personaggio de Il paradiso delle signore si sentirà male e verrà soccorso e portato in ospedale. Si tratta dell’attrice Marina Valli: proprio di lei sappiamo che nelle ultime puntate ha trascorso la notte con il contabile Matteo dopo una cena fuori.

Al risveglio, Marcello si è imbattuto nell’attrice, scoprendo quanto accaduto fra lei e suo fratello. Durante la colazione con la compagna di Matteo, Barbieri ha un’intuizione riguardo alla sfilata che ci sarà da lì a poco in negozio. Le propone così di indossare un abito di punta della nuova collezione. La Valli però era già in trattativa con Odile della Galleria Milano Moda ma accetta la proposta di Barbieri.

Odile, ovviamente, non prenderà bene questa notizia. In ogni caso sarà proprio l’attrice a sentirsi male, e verrà soccorsa da Enrico, che finalmente può esercitare la sua professione medica. Non è chiara la dinamica di ciò che accadrà ma purtroppo l’attrice non sarà l’unica a sentirsi male. Anche il piccolo Andrea, il figlio di Elvira e Salvatore, continuerà ad avere la tosse.

Per questo motivi i neo coniugi Amato inizieranno a pensare di trasferirsi in una località di mare proprio per preservare la salute del piccolo. Il pensiero di trasferirsi si farà più concreto quando Salvo arriverà al limite con i suoceri Andrea e Luisa Gallo che si intrometteranno sempre nelle sue questioni familiari. Il clima non sarà affatto sereno ma pieno di litigi.

Già sappiamo che l’attore che interpreta Salvo dovrebbe lasciare la soap e probabilmente tutte queste saranno le motivazioni che dovrebbero spingere questo personaggio ad abbandonare Milano (e con molta probabilità anche Elvira e il piccolo Andrea lo seguiranno). Intanto, Adelaide lancerà una sfida tra i due stilisti Gianlorenzo Botteri de Il Paradiso ed Ettore Marchesi della Galleria Milano Moda, per la creazione del suo abito da sposa per il matrimonio con Marcello.

Ma non tutto andrà bene per Adelaide in quanto lei e il suo futuro sposo finiranno al centro di uno scandalo a causa di un articolo diffamatorio scritto da un giornalista.