Il Paradiso delle Signore 10, brutte notizie per i fan: un volto storico dice addio alla soap

I fan de Il Paradiso delle Signore potrebbero non essere pronti a questa notizia: nella decima stagione un volto storico esce di scena.

Fra poche settimane, precisamente a settembre, cominceranno gli episodi de Il Paradiso delle signore 10, l’attesissima nuova stagione di questa soap molto amata che registra notevoli ascolti nel pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni che arrivano promettono interessanti colpi di scena ma anche qualche delusione per i telespettatori.

Sembra infatti che un volto storico dirà addio alla soap e la sua uscita di scena potrebbe destare non poca tristezza nei fan. Ecco cosa potrebbe succedere nelle nuove puntate di questa fiction molto amata.

Il volto storico che dirà addio a Il Paradiso delle Signore 10

Nella stagione 10 de Il Paradiso delle Signore accadranno tanti colpi di scena e, dalle anticipazioni, pare che entreranno nel cast nuovi personaggi pronti ad intervenire nella trama, creando relazioni con quelli preesistenti.

L’appuntamento con gli episodi della nuova stagione di questa soap così amata è a partire dal’8 settembre sempre nel pomeriggio di Rai Uno, dal lunedì al venerdì. E c’è davvero molta attesa di scoprire cosa succederà perché nell’aria aleggia, purtroppo, la notizia dell’addio di un volto storico che lascerà un segno. Purtroppo non si sa ancora chi possa essere né il motivo di questo addio: questa però è una terribile notizia per i fan e probabilmente lo sarà anche per la trama della soap che, di conseguenza, subirà dei cambiamenti.

Quello che è noto è che verrà dato più spazio a Odile, figlia della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. La ragazza sarà alla guida della Galleria Milano Moda, dopo l’uscita di scena di Tancredi. Umberto Guarnieri, suo padre (anche se lei ancora non lo sa), ha deciso di darle fiducia affidandole questo ruolo in cui potrà prendere più decisioni.

Marta Guarnieri, altra figlia di Umberto, invece, tornerà al Paradiso delle Signore come consulente e collaboratrice di Roberto Landi e Marcello Barbieri. Ma poi saranno tante altre le cose che accadranno, come ad esempio l’addio di questo volto storico di cui però ancora non si sa molto. Dunque l’appuntamento è fissato a settembre con gli imperdibili episodi della decima stagione di questa soap che ha toccato, nelle precedenti puntante, anche il 23% di share.