Il modo migliore per curare i talloni secchi e screpolati – CheDonna.it

I piedi screpolati non sono solo una situazione antiestetica, sono anche una condizione molto dolorosa e fastidiosi ed è un problema che va risolto assolutamente, senza dubbio entro l’estate

Se siete martoriati dalla dolorosa presenza di secchezza ai talloni dei piedi, siete nel posto giusto. I dermatologi forniscono in merito delle indicazioni e potrete risolvere il fastidioso problema in relativamente breve tempo.

I talloni secchi non sono solo brutti da vedere, soprattutto in estate nel periodo dove si portano i sandali o che si frequentano spiagge e piscine, sono anche molto dolori e il tutto diventa praticamente invalidante. Ci sono diversi rimedi in grado di migliorare o guarire la condizione, partiamo prima di tutto dal capire perché succede.

Talloni dei piedi secchi: cause e soluzioni

Cercate “antiestetico” sul dizionario e quasi per certo troverete l’immagine di talloni screpolati. Questa condizione irritante, dolorosa e brutta a vedersi tende a diventare più comune con l’età, a causa dell’assottigliamento dei cuscinetti adiposi, della pelle più secca e della ridotta produzione di sebo.

Tutti insieme, questi cambiamenti rendono i talloni particolarmente vulnerabili alla disidratazione e alle screpolature. Se al momento state lottando con questo disagio vi diamo qualche consiglio su come trattare la cosa a breve termine e quali sono le migliori strategie per evitare definitivamente di sviluppare talloni screpolati.

I dermatologi spiegano che sono molti i fattori che possono contribuire alla possibilità di sviluppare una pelle ruvida e squamosa su talloni come l’attrito causato da camminata e corsa, calzature aperte sul tallone, camminare a piedi nudi, docce lunghe e calde, cambiamenti ormonali e alcune condizioni della pelle come eczema e psoriasi: tutti questi fattori possono causare piedi secchi e screpolati.

Anche patologie preesistenti più gravi, come diabete, malattie renali e carenze di vitamine e minerali, possono rendere la pelle di questa zona più soggetta a seccarsi e screpolarsi. I dermatologi suggeriscono il seguente trattamento in tre fasi per ottenere un rapido sollievo dai talloni screpolati.

Quando la pelle è più morbida, usare una raspa per i piedi sotto la doccia per esfoliare le cellule morte. Utilizzare una crema idratante che contenga ingredienti cheratolitici (come acido lattico o urea) per esfoliare delicatamente la pelle. Per le screpolature o le ragadi dolorose della pelle, si consiglia di utilizzare creme idratanti più dense, a base di unguenti. Naturalmente è sempre cosa buona e giusta consultate un dermatologo certificato se i trattamenti casalinghi non sono efficaci, perché potrebbero indicare un problema più grave della semplice pelle secca.

I prodotti consigliati dai dermatologi per questo genere di problematica sono i seguenti: il balsamo riparatore per talloni screpolati gravi del Dr. Scholl. Realizzato con un complesso di sali di Epsom e oli essenziali per lenire la pelle, è un balsamo arricchito con il 25% di urea, burro di cacao, burro di karité e vitamina E, il che significa che può davvero ammorbidire e idratare la pelle dei talloni estremamente secchi e screpolati e la pelle spessa e dura dei piedi. Una raspa per i piedi piedi. La raccomandazione specifica è di utilizzare delicatamente questo tipo di raspa per i piedi dopo averli immersi in acqua calda, quando la pelle è più morbida e facile da limare.

La Crema per piedi e talloni alla propoli Hey Honey Walk the Walk. Si tratta di un balsamo che oltre a riparare la pelle screpolata di piedi e talloni, contiene propoli d’api e oli essenziali di salvia e basilico, per eliminare i batteri, combattere i cattivi odori dei piedi e lenire i piedi doloranti, pruriginosi e stanchi. La Crema per i piedi al burro di karité biologico 15% L’Occitane. È una crema per i piedi ad assorbimento rapido e non grassa contiene burro di karité, estratto di fiori di arnica e olio essenziale di lavanda per lenire e nutrire la pelle secca.

La Crema per i piedi minerale all’acqua del Mar Morto Ahava. Una crema formulata con una miscela esclusiva di minerali del Mar Morto, come magnesio, sodio, potassio e calcio, e contiene anche olio di mandorle dolci, olio di jojoba, semi di girasole e aloe vera.