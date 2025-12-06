I classici regali di Natale non li vuole più nessuno: 3 idee che ti faranno fare un figurone tra parenti e amici

Niente regali materiali, quest’anno puoi puntare su queste 3 idee ‘esperenziali’: sono perfette se hai dimenticato di fare un pensiero a qualche tuo caro.

Ogni anno, quando si avvicina il Natale, oltre a pensare a cosa preparare per i vari pranzi e cene, e come addobbare la casa, un altro pensiero si aggira per la mente, ossia cosa far trovare sotto l’albero ai propri cari. Una lista dettagliata sarà il primo passo per avere le idee ben chiare e per sapere cosa regalare e a chi.

Tuttavia, anche a causa dei ritmi sempre più frenetici, soprattutto in questo periodo, si correrà il rischio di dimenticare qualcuno, ed ecco arrivare alla sera del 24, con zero idee e con zero tempo da dedicare. Cosa fare quindi in questi casi, rassegnarsi a fare una brutta figura? Ebbene, la risposta è ovviamente no, perché in soccorso arrivano i ‘regali esperenziali’ che sostituiranno alla grande quelli materiali.

3 idee per fare dei regali ‘esperenziali’ molto meglio di quelli materiali: vedrai che successo

Optare per un regalo di questo tipo, non vuol dire mettere il “classico regalo anonimo” infilato in busta per disperazione, ma di esperienze scelte su misura, cose che parlano di chi le riceve, dei suoi desideri, del suo tempo. Un pensiero che lascerà tutti a bocca aperta, perché cucito letteralmente addosso alla persona in questione. Ma quali soni quindi i 3 regali esperenziali su cui puntare quest’anno? Scopriamoli subito.

La prima idea di regali esperenziali consiste nel donare un abbonamento. Si tratta di un regalo che dura anni e che va a rispecchiare quelle che sono le passioni della persona che riceve il dono. Si possono acquistare abbonamenti digitali, di gusto o anche culturali. Qualunque scelta si faccia, permetterà di vivere un’esperienza unica e gratutita.

C’è poi la seconda opzione, quella dei corsi on-line. Anche in questo caso si potrà spaziare in più campi, sempre tendo conto delle passioni e degli hobby dell’altra persona. Si potrà puntare su corsi di fotografia, di cucito, di cucina, di lavoro. Insomma, le idee in questo campo di certo non mancano.

Infine, ci sono gli ingressi spa e i centri benessere. Questi sono sempre regali ben accetti, che permettono di staccare la spina anche solo per poche ore. Non importa come e quando, ciò che conta e riuscire a concedersi qualche ora di relax. Insomma, con la nuova frontiera del regalo esperenziale, il Natale avrà tutto un altro sapore.