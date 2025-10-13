I cappotti tornano protagonisti per questa stagione: queste le 8 tendenze per l’autunno – chedonna.it

Con l’autunno e i primi freschi tornano protagonisti gli amati cappotti, capi cool e versatili, amati da donne e uomini. Ecco le 8 tendenze di quest’anno.

Stagione nuova, stile nuovo: l’autunno 2025 rimette il cappotto al centro della scena con 8 tendenze chiave, dall’urban chic al country per trasformare ogni uscita in un colpo di teatro. D’altronde, si sa, i cappotti sono i protagonisti di ogni outfit. Anche se il resto dell’abbigliamento non è granché, il cappotto con il suo allure e la sua struttura, aggiusta sempre tutto.

Ma c’è un trucco: scegliere il pezzo giusto e farlo lavorare per te, ogni giorno, creando un outfit in grado di stupire e ammaliare. Che sia in ufficio, durante un’uscita con le amiche o un appuntamento romantico, con il cappotto giusto, si farà sempre colpo. Ecco allora le 8 tendenze per questa stagione.

Gli 8 cappotti di tendenza questo autunno

Con l’arrivo di settembre il cappotto diventa il regista del guardaroba. È il primo strato che si vede, quello che racconta chi sei prima ancora che tu parli. Il problema è che l’offerta è infinita, le tendenze si accavallano, i materiali non sempre sono chiari e i fit “oversize” rischiano di sembrare una taglia in più, non una scelta consapevole.

Per questo, facciamo il punto sulle 8 tendenze dell’Autunno 2025 che contano davvero, tradotte in scelte concrete. C’è il fascino grafico dello statement check, che accende anche il denim più basico, con colori vibranti e taglio deciso. Se ami l’aria aperta, il filone country chic porta in città il verde bosco con silhouette morbida, dettagli funzionali, quell’allure British che con pantaloni neri e dolcevita diventa subito urbano.

La vena sartoriale nostalgica si gioca con il cappotto in principe di Galles con colletto bon ton, rigore elegante che sta benissimo sia su mini dress e calze coprenti sia su jeans loose e mocassini. Per chi ama il silenzio che urla classe, il minimalismo del cappotto in pura lana è un’armatura morbida: linee ampie, spalle pulite, zero fronzoli, massimo impatto.

Il lato montanaro rivisto con charme passa dal Montgomery con cappuccio avvolgente, dettagli rustici addolciti dalla costruzione sartoriale. Se vuoi un twist senza tempo, il loden oversize e unisex rimette in pista la tradizione con una silhouette moderna, rilassata e contemporanea. C’è poi il cappotto classico color mole (quel marrone caldo che sta bene a tutto): jolly da giorno a sera, dai jeans alla gonna midi.

Infine, trionfa la suggestione etno-chic dalle linee pulite con sfumature ispirate a culture lontane, essenzialità che cattura lo sguardo senza urlare. Insomma, basta solo scegliere quale anima fuori: questi cappotti vanno incontro ad ogni tipo di donna e lo fanno con stile, eleganza e grinta.