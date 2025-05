I capelli fini sono il tuo problema? Ti svelo il trucco di mia nonna, aveva sempre la soluzione giusta!

Come dire addio ai capelli fini con un segreto incredibile che arriva dal passato e funziona veramente. Provare per credere!

Quando ci guardiamo allo specchio sappiamo molto bene che i capelli sono la cornice perfetta per il nostro viso. Un primo bigliettino da visita quando ci mostriamo agli altri. Non sempre, però, abbiamo una chioma folta e voluminosa, anzi! Se il nostro problema sono i capelli fini ed avete provato praticamente di tutto, abbiamo noi la soluzione.

Arriva dal passato perché, lo sappiamo bene, le nostre nonne avevano sempre una soluzione perfetta per tutto. Andiamo a vedere insieme di che cosa si tratta e cosa fare per provare.

Capelli fini addio con il rimedio miracoloso della nonna che funziona veramente

Chi ha questo problema fastidioso di avere una chioma piatta e con poco volume sa anche benissimo che si sporcano facilmente. Con il passare del tempo, poi, sono soggetti a diradamento. In commercio, ovviamente, ci sono moltissimi prodotti che promettono di aiutarci veramente ma quanti ne abbiamo provati che poi non davano il risultato tanto agoniato?

Noi oggi ti vogliamo dare qualche piccolo consiglio generico e poi i mitici della nonna! Iniziamo dicendo che tantissime persone pensano che lo shampoo secco appesantisca i capelli ma non è assolutamente così, anzi, può diventare un nostro alleato. Mettine un po’ sulle radici e lascia agire per qualche minuto.

Successivamente massaggia la cute con i polpastrelli e con la spazzola elimina l’eccesso, la tua chioma avrà un volume top! Secondo segreto, evita il balsamo. Oppure puoi applicarlo solamente sulle punte per districare. Ricordati di utilizzare delle maschere sui capelli ma che nutrano la fibra capillare, lasciandole in posa per un tempo massimo di 5/10 minuti.

Possono essere un aiuto anche i prodotti volumizzanti come mousse o spray, ma applicali sui capelli bagnati. Ultimo consiglio, quando asciughi i capelli non sfregarli con l’asciugamano ma tamponali eliminando l’acqua. Arriviamo però ai rimedi della nonna! Utilizza l’avena dopo lo shampoo. in che modo? Metti a bollire 4 cucchi di farina in 1 lt di acqua e filtra il tutto.

Ovviamente utilizza quando è freddo. Altro metodo è l’avocado. In questo caso amalgama la polpa intera di uno frutta con due cucchiai di maionese ed applica su capelli umidi massaggiando bene il cuoio capelluto. Lascia in posa per 30 minuti e poi sciacqua con acqua calda, il risultato è garantito! Ottimo anche lo zenzero.

Realizza una pasta con la sua polvere e l’olio di oliva. Applicala sulle lunghezze. Lascia in posa per 30 minuti e poi sciacqua come al solito. In questo caso il trattamento va ripetuto due volte alla settimana. Ultimo consiglio naturale. Utilizza la banana con una ottima maschera pesandone una con un cucchiaio di miele ed uno di olio di oliva.

Se troppo solida unisci anche 2/3 cucchiai di latte. Lasciamola in posa su capelli asciutti mezz’ora e poi sciacqua con acqua tiepida. Ultimo consiglio super, ricorda di asciugare sempre i tuoi capelli a testa in giù per un risultato davvero incredibile di super volume! Siamo certi che provati i rimedi della nonna rimarrai completamente senza parole dal risultato che non avevi mai raggiunto prima.