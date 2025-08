Ho ‘nascosto’ i legumi in questa pasta fredda ed è stato un successo: anche i bambini l’hanno divorata ed io non sono stata ore ai fornelli

La pasta fredda è una soluzione molto amata per i pasti in estate e questa con i legumi è facile da preparare e piacerà anche ai bambini.

È estate e non c’è mai troppa voglia di passare il tempo dietro ai fornelli ma, quando si tratta di pranzi o cene, si è sempre alla ricerca di ricette fresche e sfiziose che possano mettere d’accordo tutta la famiglia. Si sa, i bambini sono molto esigenti e spesso non amano alcuni ingredienti.

Tuttavia, con questa proposta saranno accontentati e il loro palato soddisfatto. Si può preparare infatti una pasta fredda con legumi da leccarsi i baffi, per un piatto nutriente e bilanciato perfetto per tutti (e senza stare ore ai fornelli). Ecco come si prepara.

Ingredienti e preparazione della pasta fredda con i legumi

La pasta fredda è una delle idee più amate per i pasti estivi, perché è fresca e versatile, dato che si può fare praticamente con tutto. Questa versione contiene anche i legumi, che spesso non sono molto apprezzati dai bambini, ma il connubio di ingredienti sorprenderà anche loro.

Si tratta infatti di un’insalata di pasta con zucchine, ceci e pesto, molto leggera ma completa, per un pasto saziante e rinfrescante. Gli ingredienti per prepararla sono:

400 g di fusilli

150 g di ceci già cotti

2 zucchine scure

1 spicchio d’aglio

2 cucchiaini di paprika affumicata

4-5 cucchiai di pesto alla genovese

olio extravergine di oliva

sale

pepe

La prima cosa da fare è mettere i ceci in una ciotola e condirli con olio, sale, pepe e paprika affumicata. Mescolare in modo da ricoprirli bene e poi metterli su una teglia ricoperta con carta forno. Farli arrostire in forno per 15 minuti con il grill girandoli spesso. Poi toglierli dal forno e farli raffreddare. Intanto mondare le zucchine e tagliarle a cubetti. Farle rosolare in padella con uno spicchio d’aglio e, quando pronte, metterle da parte.

Lessare la pasta in acqua bollente, scolandola al dente, sciacquarla sotto acqua fredda per bloccare la cottura e metterla in una ciotola. Condirla con ceci, zucchine e pesto, aggiungendo eventualmente sale e pepe. Come visto questa pasta fredda con i legumi si prepara davvero in poco tempo ma il risultato è molto gustoso e piacerà a tutti.