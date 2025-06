“Hai eliminato mia figlia”, lo spoiler turco di Tradimento che gela tutto

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia ci svelano che due dei protagonisti più amati di Tradimento saranno accusati di un crimine orribile.

La vita di Tolga e Selin è stata sconvolta da un dramma da cui solitamente le coppie faticano a superare, la perdita di un figlio. Dopo l’aborto, Selin è rimasta a lungo in ospedale ed è stata anche ricoverata nel reparto psichiatrico poiché incapace di elaborare il lutto e superare il trauma appena patito.

Tolga dal canto suo si è sentito in colpa per quanto accaduto all’amata ed ha cercato in ogni modo di starle vicino e di comprendere come fare ad aiutarla ad andare avanti. A complicare tutto la diabolica sorella di Selin, la quale ha approfittato della depressione e dello stato alterato di Tolga – per il quale ha sempre avuto un debole – per sedurlo e giacere con lui.

Da quella notte è giunta un’altra complicazione, la donna è rimasta incinta e con perfidia lo ha comunicato alla sorella, svelandole che il bimbo che porta in grembo è frutto di una notte di passione tra lei e l’uomo che ama. Una rivelazione che scatena un putiferio e che allontana ulteriormente i due, ponendoli ad una distanza tale da far supporre che per la loro storia non ci sia un futuro.

Tradimento, anticipazione clamorosa: Selin e Tolga hanno ucciso una bambina?

Le anticipazioni giunte dalla Turchia in queste ore ci portano avanti con la trama, ad un periodo in cui Tolga e Selin sono riusciti a ricostruire la loro relazione ed in cui hanno deciso di superare il dramma del figlio perso adottando una bimba. Putroppo per loro, però, una notte la neonata smette di respirare e non c’è nulla che si possa fare per salvarla.

L’ennesimo dramma sconvolge Selin al punto da farla sentire responsabile per la morte della piccola anche se i medici hanno stabilito con certezza che si è trattato di una morte naturale inevitabile e non dipendente dalla sua negligenza. Il suo dolore è tale da spingerla a voler fare ammenda, a chiedere il perdono dei genitori naturali della piccola.

Tolga cerca di farla ragionare e di impedirle di compiere questo gesto, ma Selin è inamovibile e i due si recano dalla famiglia della piccola per fare loro le condoglianze e chiedere perdono. L’accoglienza non è certo quella che Selin si sarebbe aspettata, i due genitori biologici si scagliano contro di lei: “Assassina. Hai tolto la vita a mia figlia”.

Persino gli altri figli della coppia li cacciano in malo modo accusandoli di aver ucciso la loro sorellina. Tolga risponderà a tono alle accuse e proteggerà Selin, i due questa volta riescono a fare squadra e sembra che questo ennesimo dramma possa quantomeno unirli in maniera indissolubile.