Grazie a questo siero per il viso viso ho smesso di truccarmi – CheDonna.it

Grazie a questo siero viso facilmente reperibile e dal prezzo estremamente accessibile ho ridotto di moltissimo la mia make up routine e dei giorni posso uscire tranquillamente senza trucco

Non sono mai stata un’amante del trucco ‘pesante’, ho sempre preferito il tipo di trucco leggero e naturale, il classico ‘non trucco’, pochi prodotti, tutti leggeri e la pelle bene in vista.

Tuttavia non è sempre possibile svolgere un iter così breve e pratico sulla propria pelle, le imperfezioni incombono ogni giorno e il modo migliore per apparire al meglio si rivela di frequente il nascondere con diversi strati di trucco, tra fondotinta, correttore e vari. Un giorno per caso ho deciso di unire alla mia skincare routine un siero e da quel giorno è arrivata la svolta per la mia pelle.

La mia skincare routine che mi salva da un trucco pesante, il nuovo siero per il viso

Naturalmente non si tratta solo di quel siero, la mia skincare routine prevede anche un siero alla niacinamide e una crema idratante. Nell’ordine in realtà succede questo al mio viso che ha superato i 40 e quindi ha le sue necessità: Pulisco bene la pelle, metto un siero alla niacinamide, poi il nuovo siero di cui vi parlerò a breve e una crema idratante. Mi strucco perfettamente tutte le sere e almeno una volta alla settimana faccio una sheet mask idratante.

Il siero che mi ha svoltato la vita l’ho trovato su Amazon ed è un siero di Florence alla vitamina C, vitamina E e acido ialuronico. Da quando lo uso posso tranquillamente fare a meno del fondo tinta perché la mia pelle è luminosa e rassodata e mi posso limitare ad usare una CC cream leggerissima, il mio blush del giorno e un minimo di contour per dare un po’ di colore al viso.

Una routine rapida, fresca e veloce che non appesantisce la pelle e quindi mi consente di averla sempre più naturale e in salute, non appesantendola mai con strati e strati di prodotto. Il prodotto di Florence, come vi dicevo, è facilmente reperibile su Amazon, la confezione è di 60 ml e la durata è piuttosto lunga perché ne vanno usate poche gocce e applicate sul viso massaggiandolo e al momento lo trovate a 14.96 €. Io lo uso mattina e sera dopo aver deterso il viso in modo scrupoloso.

Se non ho impegni importanti ci sono realmente dei giorni in cui esco senza trucco perché comunque la pelle è sana e senza imperfezioni ed è una sensazione splendida che solo noi donne possiamo conoscere e apprezzare.