Gli 8 migliori struccanti di tutti i tempi – CheDonna.it

Sembra ovvio, ma vale la pena ripeterlo: è davvero importante struccarsi, anche se sei stanca sei sei stravolta, non dimenticarti mai di farlo e non trascurare la skin care serale.

Non importa quanto sia spettacolare il tuo eyeliner per la sera o quanto tu sia esausta, struccarsi prima di andare a letto non serve solo a mantenere la pelle sana, ma anche a migliorare il suo aspetto a lungo termine.

Se uno dei tuoi buoni propositi per il 2026 è quello di migliorare la tua capacità di struccarti, dai un’occhiata alla nostra selezione qui sotto dei migliori prodotti struccanti, selezionati da dermatologi e beauty editor.

La selezione dei migliori prodottI struccanti di tutti i tempi

Arrivare alla sera e pensare di doversi anche struccare a volte è il peggiore degli scenari. Se proprio non riesci a svolgere la tua skin care routine perché sei troppo stanca, ricordati sempre, sempre, sempre, di rimuovere bene il trucco e di farlo con un prodotto adeguato. Vi forniamo una lista di prodotti eccellenti e approvati, secondo quanto riportato da HarperBazar da dermatologi e beauty editor.

Il primo prodotto è l’acqua micellare Bioderma Sensibio H2O Acqua Micellare Lenitiva e Soluzione Struccante per Pelle Sensibile. Assorbe e scioglie i residui di trucco sulla pelle. Non dimenticare di abbinarla a un altro detergente tradizionale, però, per garantire che la pelle rimanga perfettamente pulita.

Il secondo prodotto è il Balsamo detergente Elemis Pro-Collagen. Si tratta di un lussuoso balsamo detergente. Ne basta una piccola quantità per rimuovere trucco, sporco e impurità in un solo gesto, lasciando la pelle più morbida e tonica e un profumo di eucalipto e camomilla che evoca una spa a cinque stelle.

Terzo prodotto l’Olio detergente rapido KOSE Softymo, un olio detergente giapponese. È senza profumo, penetra, scioglie tutto e poi si lava il viso con un detergente delicato. Rimuove delicatamente ma a fondo sporco e trucco, lasciando la pelle liscia come la seta.

Quarto prodotto il Banila Co Clean it Zero Balsamo detergente originale. Oltre 14.000 clienti Amazon concordano: questo è il miglior balsamo detergente per rimuovere la protezione solare e il trucco waterproof senza seccare la pelle o causare irritazioni. Il profumo è leggero ma non eccessivo e il prezzo è ottimo, considerando che una piccola quantità è sufficiente.

Quinto prodotto il Danucera Cerabalm un balsamo multiuso con una eccellente formula idratante che puoi usare anche direttamente sulla pelle asciutta, massaggiarla per qualche minuto per farla assorbire quindi emulsionarla con un po’ d’acqua per creare una bella schiuma e risciacquare il tutto.

Un altro prodotto fondamentale per struccarsi sono i MakeUp Eraser MakeUp Eraser, set da 7 giorni. Si tratta di dischetti struccanti che rimuovono il 100% del trucco, anche quello waterproof, con solo acqua. Sono eccezionali da portare in viaggio, si può trovare anche la versione più grande, stesso materiale formato adatto a struccare tutto il viso. Personalmente li uso da molti anni e sono comodissimi.

Il settimo prodotto è il Lancôme Bi-Facil Struccante Occhi Doppia Azione, rimuove delicatamente il trucco dagli occhi. Si risciacqua facilmente. Non brucia. Rimuove sia il trucco waterproof che il trucco da giorno.

L’ottavo e ultimo prodotto truccante consigliato da dermatologi e beauty è il Clinique Take The Day Off Struccante. Da usare come primo step struccante perché lascia un velo di ‘unto’, efficace ma attento alle pelli sensibili. Rimuovere facilmente il trucco, anche quello dagli occhi, senza irritare.