Gianmarco Steri e Cristina Ferrara scatenano la bufera dopo Uomini e Donne: il gesto che fa discutere

Dopo Uomini e Donne Gianmarco Steri e Cristina Ferrara finiscono della bufera: ecco il gesto che ha fatto infuriare i fan.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara l’11 giugno festeggeranno il primo mese di fidanzamento. Sebbene la puntata della scelta sia andata in onda il 30 giugno, ormai i due fanno coppia fissa già da un po’ e i fan hanno potuto notare come siano sempre più intimi e affiatati.

In tanti li hanno avvistati in giro per Roma e poi in partenza per la Sardegna per concedersi qui una vacanza insieme dopo l’avventura a Uomini e Donne. Qui hanno trovato entrambi l’amore ed anche la fama, diventando dei personaggi pubblici molto seguiti. Ma c’è un gesto che ha gettato i due nella bufera e che non è piaciuto a nessuno.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara nella bufera: il gesto che non è piaciuto

Dopo Uomini e Donne Gianmarco e Cristina sono stati travolti da tantissimi commenti di affetto da quanti li hanno seguiti durante il percorso televisivo. I fan amavano vedere i loro post e le loro storie sui social in cui apparivano felici e innamorati.

Il passato è d’obbligo dal momento che i due hanno chiuso i loro profili social. Quindi ora non è più possibile vedere cosa fanno, per esempio cosa stanno facendo in vacanza in Sardegna, se sono ancora lì, a meno che non si invii loro la richiesta di seguirli. La decisione di Gianmarco e Cristina di rendere privati i loro account fa pensare ad una mossa studiata per aumentare la popolarità sui social e questo gesto non è piaciuto affatto a nessuno.

Per tanti si tratta di “strategia” e d’altronde non sarebbe neppure il primo caso in cui una neo coppia del programma faccia una cosa del genere. Potrebbe darsi che sia per tutelare la propria privacy ma in tanti non credono affatto che sia questa la motivazione che li ha spinti a fare ciò. Hanno reso privati i profili nello stesso momento, e questa mossa non è passata inosservata, anzi ha scatenato i commenti dei fan che sono convinti che l’abbiano fatto per restare al centro dell’attenzione e poter lavorare con i social.

D’altronde già dopo la fine del programma il numero di follower di Gianmarco e Cristina è aumentato in modo esponenziale. Gianmarco conta ora più di 460.000 follower mentre Cristina ben 325.000. E dato che in tanti sono curiosi di sapere come va fra di loro e cosa stanno facendo, è scontato che i numeri tenderanno ancora a salire.