Gianmarco e Martina, bufera dopo Uomini e Donne: il gesto in pubblico scatena la polemica

Pensavate che, archiviato il loro percorso televisivo, la quiete fosse tornata? E invece no: un video, una story e un viaggio lampo riaccendono i riflettori su Gianmarco e Martina, con un gesto in pubblico che sta già facendo discutere.

Pensavamo di aver lasciato Gianmarco Steri e Martina De Ioannon ai saluti finali del loro percorso a Uomini e Donne, con quel mix di sguardi, scelte (o non scelte) e sospiri che solo un dating show sa regalare. Di loro, finora, si è sempre parlato molto: il pubblico si è appassionato alle loro dinamiche e alle loro precedenti relazioni televisive (lei con Ciro Solimeno, la sua scelta alla fine di Uomini e Donne; lui con Cristina Ferrara, la sua scelta alla fine del suo trono).

Ma il pubblico ha anche notato come ogni capitolo sentimentale — tra conoscenze, pause e ripartenze — abbia costruito l’alchimia che oggi li rimette al centro dell’attenzione. Infatti l’ultimo gesto pubblico insieme ha scatenato la polemica. Ecco cosa è successo.

L’ultimo gesto di Martina e Gianmarco che ha scatenato la polemica

La miccia che ha scatenato la polemica è scattata con un video preciso: quello del primo bacio in pubblico tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, condiviso nelle stories da Lorenzo Pugnaloni. Un contenuto breve, fulmineo, ma abbastanza chiaro da lasciare i fan a bocca aperta. Primo bacio in pubblico, sì: una definizione che pesa, soprattutto quando viene ripresa e rimbalzata in rete.

E allora la domanda nasce spontanea: mossa di cuore o mossa strategica? Non è finita qui. Nelle stesse ore, ecco che Martina pubblica una story entusiasta: l’annuncio di un invito per assistere alla nuova puntata di X Factor. Un’occasione glam, di quelle che fanno gola e che, inevitabilmente, fanno rumore. Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti: nella sua story, Martina continua a non menzionare il suo compagno.

Una scelta di stile? Un gioco di rimandi per tenere alta la curiosità? Oppure una semplice casualità? Coincidenza o strategia social? E qui arriva il tassello che “spiega l’arcano”: poche ore prima, Gianmarco e Martina erano stati beccati alla stazione Termini di Roma. Le immagini hanno fatto il giro dei profili e, ricollegando tutto, l’ipotesi sembra piuttosto lineare: destinazione Milano, per quell’invito in trasmissione.

A questo punto, la scena è servita. E la domanda che divide il web è solo una: stiamo assistendo a un essere “ufficiali” senza dirlo esplicitamente, oppure a una scelta consapevole di tenere il profilo basso, lasciando che siano gli altri a parlare? Perché, ammettiamolo, il gioco del “non confermo e non smentisco” è il carburante perfetto per far decollare la curiosità.