Fresca, leggera e profumata, questa cheesecake è perfetta per l’estate: anche i vicini vorranno la ricetta – chedonna.it

La cheesecake è sempre molto amata ma questa versione fresca, leggera e profumata, è perfetta per l’estate. Ecco come farla.

In estate non c’è niente di meglio che combattere il caldo con un buon dolce, ma non uno di quelli pesanti e troppo carichi di cioccolato, ma con uno fresco e leggero. Una cheesecake può essere una buona idea ed in effetti ognuno ha la propria ricetta.

Il bello di questo dolce è che si può declinare in tante versioni, ma anche in diversi formati, ad esempio monoporzioni. Ma questa variante, fresca, leggera e profumata, sarà davvero perfetta come fine pasto o merenda in estate. Ecco come prepararla.

Ingredienti e preparazione della cheesecake leggera e profumata

Per un fine pasto fresco, leggero e profumato si può preparare questa cheesecake che, neanche a dirlo, è con il frutto protagonista dell’estate: l’anguria. È talmente saporita che piacerà a tutti, grandi e piccini.

Per prepararla occorreranno:

180 g di biscotti frollini

80 g di burro

200 ml di panna per dolci

150 g di yogurt greco

200 g di Philadelphia

100 g di zucchero

7 g di colla di pesce

250 g di anguria pulita

100 g di zucchero

8 g di colla di pesce

poche gocce di succo di limone

gocce di cioccolato

colorante alimentare verde

La prima cosa da fare è mettere la gelatina a bagno in un recipiente con acqua fredda, quindi preparare la base tritando i biscotti e mescolandoli con il burro fuso. Prendere lo stampo rivestito di carta forno e metterci il composto, livellando in maniera omogenea. Lasciare in frigo per 30 minuti. Preparare la crema montando formaggio, yogurt e zucchero.

Strizzare la gelatina e scioglierla in 1-2 cucchiai di panna calda e aggiungerla ai formaggi. Montare la panna e unirla al formaggio amalgamando con una spatola. Prendere la base di biscotti e metterci sopra 3/4 della crema, mettendo da parte il resto. Livellare per bene e mettere nuovamente in frigo. È arrivato il momento di preparare la gelatina all’anguria, frullandola, filtrandola e mettendola in un pentolino con dello zucchero.

Portare a bollore, togliere dal fuoco, aggiungere la gelatina e mescolare per farla sciogliere. Far raffreddare a temperatura ambiente. Nella base di biscotti con crema, aggiungere delle gocce di cioccolato come se fossero i semini dell’anguria. Aggiungere il colorante nella farcia e glassare i bordi come se fosse la buccia dell’anguria. La cheesecake fresca e leggera all’anguria è pronta da gustare.