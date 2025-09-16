Forbidden Fruit, Yildiz nel mirino: Ender e Caner ricevono busta anonima con segreti compromettenti – chedonna.it

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, Yildiz sarà nuovamente nei guai: Ender e Caner faranno delle scoperte compromettenti sul suo conto, ma soprattutto sul suo passato.

La messa in onda di Forbidden fruit continua a macinare grandi successi. In realtà, la serie tv turca è stata in grado di colpire il pubblico italiano sin dalla prima puntata ed ora che è entrato nel clou della sua storia riesce sempre a stupirlo e regalargli degli episodi incredibili.

Nelle puntate che stanno andando attualmente in onda in Italia, Yildiz è la protagonista di un vero e proprio dramma. Durante una regolare visita di controllo in compagnia di sua mamma, la moglie di Halit ha scoperto di aver perso il bambino che portava in grembo. Un durissimo colpo per la giovane ragazza, che sperava profondamente che la sua gravidanza potesse risollevare il matrimonio con l’Argun.

Nelle prossime puntate, come riportano alcune anticipazioni, le cose per lei non si metteranno assolutamente bene. Nelle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 settembre, infatti, sembrerebbe che la sorella di Zeynep sarà al centro di una nuova scoperta compromettente di Ender e Caner. Un colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere, che la metterà in serissimo pericolo.

Anticipazioni Forbidden fruit dal 15 al 19 settembre: Yildiz finisce nei guai

Nelle puntate di Forbidden fruit dal 15 al 19 settembre, Yilidz purtroppo finirà nuovamente nei guai. Dopo aver salutato Asuman ed aver ricevuto la promessa da parte di Halit che sua madre avrà una casa tutta sua in un quartiere di lusso della Turchia, la giovane sorella di Zeynep sarà la protagonista di un altro durissimo colpo.

Non solo Halit scoprirà che alcuni gioielli di Yildiz sono stati manomessi e vorrà assolutamente tentare di capire chi del personale ha osato fare una cosa del genere, ma anche la stessa giovane Yilmaz sarà al centro di una nuova scoperta ad opera di Ender e Caner. In particolare, le anticipazioni dicono che i due riceveranno una busta che contiene delle informazioni riservate sul passato della ragazza.

Ad oggi, purtroppo, non si sa né chi l’ha inviata e né tantomeno quali sono i ‘segreti’ di Yildiz contenuti al suo interno. Quello che, però, si sa con certezza è che, ancora una volta, Ender e Caner l’avranno in pugno. C’è la serissima possibilità, infatti, che la donna possa essere (ancora una volta) ricattata o, addirittura, messa alle strette affinché lasci per sempre Halit. A questo punto, resta da capire cosa accadrà e come si metteranno le cose per lei.