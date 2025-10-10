Forbidden Fruit: lascia la Turchia e vola in America, svolta improvvisa. Cosa farà Zeynep

Dalle anticipazioni di Forbidden Fruit sembra che un protagonista lascerà la Turchia per andare in America. E così, ecco cosa farà Zeynep.

Forbidden Fruit è una delle serie tv turche più amate e seguite che vanno in onda su Mediaset e nelle prossime puntate tutto accelera e nulla è come sembra: un divorzio con condizioni, quote che cambiano gli equilibri e un cuore sospeso tra passato e futuro

Non solo ma uno dei protagonisti più amati lascerà la Turchia per volare in America e questo cambierà ogni equilibrio. Questa scelta clamorosa ed inaspettata ovviamente non lascerà indifferenze neanche la bella Zeynep. Le prossime puntate di Forbidden Fruit assicurano colpi di scena inaspettati e sono davvero imperdibili. Ecco cosa accadrà.

Le anticipazioni di Forbidden Fruit

La fine del matrimonio tra Ender Çelebi e Alihan Taşdemir in Forbidden Fruit non è un semplice atto formale: è una mossa calcolata che scuote i piani alti e scombina i sentimenti. Partiamo dall’affondo di Ender. La svolta arriva quando Zerrin le cede il suo pacchetto azionario della Falkon Airlines, pari al 10%. È il tassello che le mancava per pretendere ciò che ritiene suo.

E infatti, a sorpresa, la Çelebi si presenta in riunione del consiglio di amministrazione e mette i puntini sulle “i”. Con voce ferma, Ender annuncia di detenere ormai il 15% della holding, la somma delle sue quote con quelle acquistate da Zerrin. Risultato? Niente più decisioni prese alle sue spalle: chiede un ufficio tutto suo e una presenza attiva. Alihan e Halit Argun non possono far altro che adeguarsi.

Ma c’è di più. Mentre gli equilibri aziendali cambiano, il cuore di Alihan è un terreno scivoloso. L’idea che Zeynep Yilmaz stia per sposare il “losco” faccendiere Dündar Çelikkan è un tarlo insopportabile. Dissipati i dubbi sull’amicizia — davvero innocente — tra Zeynep e Hakan Kurtuluş, la ferita resta aperta: si può davvero accettare di averla persa per sempre?

Quando Hakan gli fa notare che ora è finalmente libero dal matrimonio d’interesse con Ender e che è il momento di lottare, Alihan stupisce tutti. Niente scenate, niente gesti disperati. Al contrario, sembra pronto a “voltare pagina”. Ma in che modo? Trasferendosi in America. La notizia non resta tra amici. Alihan anticipa a Zeynep che, probabilmente, non potrà essere presente al suo matrimonio con Dündar, proprio perché sta pensando di partire per l’America.

Ed è in quel momento che tutto si legge negli occhi di lei: Zeynep non vuole perdere Alihan. Ma, nonostante questo, il cammino verso le nozze non si interrompe. Quanta forza ci vuole per andare avanti quando il passato bussa ancora alla porta? Questo potrebbe significare che il distacco è l’unico modo per proteggere ciò che resta? O, al contrario, la distanza farà emergere ciò che i due non sono mai riusciti a dirsi? Intanto, mentre i giochi sembrano fatti, le carte vengono rimescolate da un ingresso inaspettato: arriverà a Istanbul un’affascinante ragazza che appartiene al passato di Alihan.

Un colpo di scena che irrompe proprio quando la decisione del trasferimento sembra prendere forma. Coincidenza o destino? Ci si chiede se questa presenza non finisca per riaccendere antiche dinamiche… o per far vedere a Zeynep qualcosa che non vuole ammettere.