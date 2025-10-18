Federica Pellegrini in formissima dopo la gravidanza, ecco a cosa ha rinunciato

Dopo un parto non proprio semplice e mesi dedicati alla maternità, Federica Pellegrini è tornata a mostrarsi più in forma che mai: ecco a cosa ha rinunciato per ritrovare questo fisico.

Tra allenamenti intensi per Ballando con le stelle (a cui ha partecipato lo scorso anno), allattamento e alimentazione consapevole, Federica Pellegrini si è mostrata più in forma che mai. In molte si chiedono quale sia stato il suo segreto, perché magari non riescono, come lei, a ritornare al fisico che avevano prima della gravidanza.

Ebbene, non è solo questione di genetica ma c’è una routine studiata, una scelta precisa e un dettaglio che, stando a quanto lei stessa ha raccontato, potrebbe essere la vera chiave del suo ritorno in forma. Si tratta di una piccola rinuncia che potrebbe aver fatto la differenza. Ecco qual è.

Il segreto della forma fisica invidiabile di Federica Pellegrini

Dopo una carriera da capogiro — parliamo di 130 ori, 36 argenti e 15 bronzi — a inizio 2024 è arrivata Matilde, nata con un cesareo d’urgenza dopo 48 ore di travaglio. Federica ha mantenuto la calma, ha allattato sua figlia, si è presa tempo per la maternità e ha accettato il corpo che cambiava. Poi, con i tempi giusti, ha ricominciato ad allenarsi. E quando l’abbiamo vista sulla pista di Ballando con le stelle, tutti abbiamo notato una cosa: è rientrata nel peso pre-gravidanza e sta ritrovando forme più familiari.

Lei lo dice chiaro: il mix vincente sarebbe fatto di allattamento, movimento e sana alimentazione. Gli allenamenti quotidiani per lo show del sabato sera l’avrebbero aiutata a “buttare giù gli ultimi chili in eccesso”, ma senza mai trasformare la dieta in un’ossessione. E qui arriva il punto che stuzzica: mangia tutto, varia molto, non esagera con le quantità e — attenzione — non si priva di nulla, se non per esigenze particolari. Quali esigenze? E qui il gioco si fa interessante.

Perché se da una parte Federica assicura che la sua dieta è varia — proteine in primis (soprattutto pesce e carne bianca), carboidrati e verdure — dall’altra c’è quel gesto che potrebbe averle dato lo slancio decisivo nelle settimane più impegnative: “un giorno di dieta liquida”. Sì, avete letto bene. Lo ha fatto, e a volte lo fa ancora. Un giorno soltanto, per sentirsi più leggera e fare un piccolo reset digestivo, soprattutto quando lo stress si fa sentire o quando serve un extra di energia.

Niente di estremo, nessun digiuno intermittente (che lei non ha mai provato): solo una tattica mirata, calibrata, che entrerebbe in campo quando serve. E qui la domanda sorge spontanea: potrebbe essere proprio questo il “segreto” che ha spinto la lancetta nella direzione giusta? O la vera magia sarebbe la disciplina dell’atleta che, pur adattata a una nuova fase della vita, resta quella di sempre? Perché Federica si descrive così: rigorosa, ma non inflessibile. Ama il cibo, si concede qualche sfizio, solo senza esagerare.

In gravidanza, per proteggere la piccola, ha detto stop ai cibi a rischio come i salumi, per evitare problemi come la toxoplasmosi. Una rinuncia netta, consapevole, temporanea. E una volta nata Matilde? Ha recuperato qualche piacere della tavola, certo, ma sempre nel solco della dieta mediterranea e dell’energia costante. Poi, nel post-parto, quando era il momento giusto, ha alternato nuoto e palestra senza forzare, apprezzando lo yoga per stretching e respirazione (anche per gestire ansia e stress) ma preferendo attività più dinamiche. Il mal di schiena di un tempo?

Meglio, grazie a fisioterapia e routine di esercizi mirati. Comunque Federica lo ripete: niente corse contro il tempo per dimagrire, nessuna ansia da taglia, solo la scelta di ricominciare quando se l’è sentita. E oggi? Dice di sentirsi di nuovo a suo agio. Obiettivo centrato.