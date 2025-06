Ex gieffina sulla sedia a rotelle dopo un incidente: ecco come sta

Attimi di apprensione per i fan di un’amatissima ex gieffina, la vip infatti si è mostrata sui social su una sedia a rotelle all’interno di una stanza che sembra essere quella di un ospedale o di una clinica privata: cosa le è successo.

Anche la più innocua delle attività può nascondere delle insidie e tramutarsi in un’occasione in cui un movimento sbagliato o un incidente può portare delle conseguenze, anche gravi. Di certo ciascuno di noi ha affrontato nel corso della vita degli episodi simili, magari uscendo dalla doccia o banalmente facendo le scale di casa, azioni quotidiane e apparentemente senza rischi che possono nascondere insidie.

Lo ha scoperto a proprie spese anche un’ex gieffina, anche se nel suo caso il contesto in cui si è verificato l’incidente non era quello casalingo. Durante un impegno di lavoro, la vip è stata travolta da un’altra persona ed ha riportato delle conseguenze fisiche che l’hanno costretta a verificare che non vi fossero dei danni più profondi di quelli che potevano sembrare inizialmente.

La dimostrazione che il dolore era tale da costringere ad un approfondimento medico l’ha data la stessa protagonista dell’incidente, mostrando uno scatto sulla sedia a rotelle in quella che sembra la stanza per effettuare una tac, ma di chi stiamo parlando e cosa le è successo?

L’ex gieffina costretta sulla sedia a rotelle: cosa le è successo?

La vip di cui stiamo parlando è Giulia Salemi, modella e conduttrice che tantissimi italiani seguono su Instagram. Come didascalia del post in cui si mostra all’interno della struttura medica per il controllo approfondito, Giulia scrive che quello è il motivo per cui l’hanno vista nei giorni passati con una borsa di ghiaccio poggiata sul ginocchio.

Da sola la frase può non essere troppo esplicativa ed infatti a corredo dell’immagine la Salemi pubblica anche un breve estratto dell’incidente che l’ha vista protagonista. Tutto è successo durante la registrazione di una puntata di The Cage, gioco televisivo che l’ex gieffina conduce sul Nove insieme ad Amadeus.

Il concorrente doveva scappare all’interno della gabbia per ottenere il premio e nella foga ha colpito al ginocchio proprio la conduttrice, la quale ha manifestato immediatamente il dolore per la botta presa. Nulla di troppo grave insomma, ma comunque un dolore tale da spingerla a controllare che la botta ricevuta non abbia causato lesioni interne.

Data la dinamica sembrava infatti potesse trattarsi di una botta al ginocchio assorbibile con qualche giorno di riposo, ma evidentemente il dolore era tale da spingerla a controllare che non ci fosse qualcosa di non visibile ad occhio nudo.