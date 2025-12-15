Dramma per Raffaella Fico: il tragico annuncio del compagno Armando Izzo

Dramma terribile per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo: l’annuncio sui social del calciatore sconvolge tutti.

Momento dolorosissimo per Raffaella Fico e il compagno Armando Izzo che stanno vivendo uno dei periodi più difficili dopo aver toccato con mano la gioia di un progetto di vita insieme. Con un annuncio pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, il calciatore con cui Raffaella Fico ha ritrovato l’amore e la voglia di costruire una famiglia, ha condiviso con tutte le persone che lo seguono una tragica notizia che ha portato amici, colleghi e tutto il pubblico che da sempre segue la showgirl a stringersi intorno a loro.

Sono parole intense, toccanti e sofferenti quelle scritte da Armando Izzo che ha voluto spiegare la situazione che sta vivendo insieme alla compagna Raffaella per evitare ogni forma di speculazione.

Raffaella Fico e Armando Izzo: il dolore per la perdita del figlio

“Prima che si creino false speculazioni – scrive il calciatore del Monza – io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita. Purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori”.

Inizia così il post di Armando Izzo che, su Instagram, ha poi aggiunto: “In questo momento di immenso dolore – aggiunge Izzo – chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore”.

Il post di Armando Izzo è stato poi condiviso anche da Raffaella Fico che, dopo aver cambiato l’immagine del proprio profilo, tra le storie del suo profilo Instagram, ha deciso un pensiero a quel bambino tanto desiderato. “Quanto ti ho desiderato” – ha scritto la Fico. “Sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola alto”, ha aggiunto ancora la showgirl.

Un dolore immenso per Armando Izzo e Raffaella Fico che, poche settimane fa, nel salotto di Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin aveva annunciato la gravidanza non nascondendo tutta la sua felicità per il dono ricevuto raccontando anche la gioia della primogenita Pia.

Un momento di grande dolore quello che sta vivendo tutta la famiglia di Raffaella Fico e Armando Izzo che, dopo l’annuncio, hanno scelto di affrontare tutto con discrezione e riservatezza.