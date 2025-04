Dormire fa perdere molte calorie, ma attenzione: solo se riposi questo TOT di ore a notte

Dormire bene può aiutare a bruciare calorie e tenere sotto controllo il peso, ma c’è un dettaglio che fa la differenza e riguarda le ore di sonno.

Le nostre giornate sono sempre più frenetiche e le ore non bastano mai, sempre più spesso per sopperire agli impegni sacrifichiamo le ore di sonno. Il sonno è il primo che viene sacrificato anche quando dobbiamo lavorare o studiare di più, o vogliamo finire la serie tv iniziata nel weekend o semplicemente quando facciamo mente locale e azioniamo quel loop di pensieri che non si stoppa più.

Siamo abituati a pensare al sonno come a una pausa, un momento in cui il corpo si spegne e va in stand-by in attesa di un nuovo giorno. Questo è un grande errore, anche durante il sonno il corpo lavora. In quelle ore in cui ci abbandoniamo al cuscino si mettono in moto una serie di meccanismi che non solo ci ricaricano ma possono anche aiutarci a perdere peso. Dimagrire dormendo non è una leggenda metropolitana, l’importante è seguire alcune semplici regole.

Bruciare calorie dormendo, si ma a patto che si rispetti questa regola d’oro

Non viene ribadito spesso ma dormire può davvero influire sul peso corporeo. Esiste un legame speciale tra sonno e metabolismo, un insieme di reazioni chimiche e ormonali avvengono mentre siamo nel mondo dei sogni. Ma attenzione! Non tutte le ore di sonno si equivalgono e non basta “stare a letto” per avere benefici.

Durante la notte il corpo è impegnato a sistemare, regolare, equilibrare. Tra le cose più interessanti che fa c’è la gestione degli ormoni legati all’appetito, come la grelina e la leptina, che regolano la fame e il senso di sazietà. Quando dormiamo poco o male, questi ormoni vanno in tilt, e così ci svegliamo affamati bramosi di carboidrati e dolci.

Questo è il motivo per cui dormire poco è spesso associato a un aumento del peso. Il corpo stressato chiede più cibo e lo immagazzina con maggiore facilità. Quando il sonno è abbondante e profondo, ci svegliamo più energici, il metabolismo lavora meglio, le voglie si riducono e il corpo tende a bruciare le calorie in modo più efficiente.

Ti stai chiedendo quante ore devi dormire ogni notte per azionare questo meccanismo? La risposta è variabile, nel senso che può variare da persona a persona, mediamente si aggira tra le sette e le nove ore per notte.

Ad alcune persone in sovrappeso che dormivano in media meno di sei ore e mezza, è stato chiesto di estendere il tempo sotto le coperte fino a otto ore e mezza per condurre uno studio. L’osservazione ha portato alla luce qualcosa di incredibile. Oltre a dormire meglio, queste persone hanno iniziato a mangiare meno, senza nemmeno rendersene conto, con un taglio calorico giornaliero che ha superato le 250 calorie.

Altri studi sulla relazione tra sonno e peso hanno messo in luce come chi dorme poco tenda a perdere soprattutto massa magra mentre chi riposa a sufficienza riesce a bruciare una quantità maggiore di grasso. Quindi non solo si dimagrisce, ma si dimagrisce meglio.

Si evince che dormire bene e a lungo è importantissimo ma come si può favorire questo tipo di sonno? La risposta è semplice, bisogna inserire alcune piccole abitudini nella routine quotidiana. Cercare di mantenere orari regolari, andando a dormire e svegliandosi più o meno alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana, anche quando Netflix ti tenta con l’ultimo episodio rimasto della tua serie amatissima. Sarebbe anche utile evitare il caffè nelle ore serali, così come lasciare da parte smartphone e tablet almeno mezz’ora prima di mettersi a letto, perché la luce blu degli schermi confonde il cervello e gli fa credere che sia ancora giorno.

Prima di infilarti sotto le coperte potresti optare per un bagno caldo, la lettura di un libro, una chiacchierata tranquilla. L’attività fisica aiuta, certo, ma meglio se fatta al mattino o nel pomeriggio, perché sudare troppo tardi può rendere più difficile addormentarsi. E non dimenticare l’ambiente in cui si dorme: deve essere fresco, silenzioso, buio il giusto, e possibilmente privo di disturbi.

Il sonno non è una pausa tra un giorno ma una parte attiva e fondamentale del nostro benessere, e ora sappiamo che può essere anche una vera e propria arma segreta nella lotta contro i chili di troppo. Non basta dormire per risolvere i problemi legati al sovrappeso ma è un grande passo per cambiare il nostro equilibrio fisico e mentale, semplicemente chiudendo gli occhi al momento giusto e per il tempo giusto.

La prossima volta che andrai a dormire “troppo presto”, ricorda che stai facendo qualcosa di buono per te stesso, mentre sogni, il tuo corpo ti aiuterà a ritrovare la tua forma migliore.