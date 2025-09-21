Dopo l’estate avevo la pelle secca e raggrinzita: ho trovato delle ricette miracolose, risparmio in cosmetici e ho il viso di una 15enne – chedonna.it

Non c’è bisogno di spendere soldi in creme costose e dermatologi: se al ritorno delle vacanze la pelle risulta secca e raggrinzita, si possono provare queste ricette naturali e super miracolose.

Il ritorno delle vacanze non è assolutamente una cosa da niente. Oltre al fatto che bisogna fare i conti con il rientro al lavoro e con la ripresa della vita di sempre, occorre anche essere ben consapevoli dei rischi e delle conseguenze di una mancata cura di sé.

In estate, si sa, si è più liberi e spensierati e può capitare di dare poco conto a quei gesti che, invece, sono fondamentali da continuare a rispettare. Quante volte, ad esempio, è successo di trascurare la propria routine di bellezza in vacanza e di ritrovarsi, al ritorno a casa, una pelle secca e parecchio raggrinzita? Un imprevisto parecchio comune, che però può essere facilmente risolto senza spendere soldi in creme costose o dermatologi.

Come dire addio alla pelle secca e raggrinzita dopo l’estate con queste 2 ricette miracolose

Dopo l’estate, l’acquisto di creme o consulti dermatologici che possano risolvere in qualche modo la pelle secca e raggrinzita è d’obbligo. Tuttavia, qualora si volesse provare qualcosa di nuovo prima ancora di chiedere consulto agli esperti o spendere soldi in unguenti per nulla soddisfacenti, si possono preparare in casa queste 2 ricette miracolose.

Entrambe le preparazioni prevedono l’uso di prodotti completamente naturali, che quindi non fanno male alle pelle e non costano nemmeno un occhio della testa.

Intiepidire due cucchiai di latte con qualche goccio di olio di oliva;

Versare tutto il contenuto in un flacone, poi agitare bene;

Utilizzare infine come se fosse un semplice latte detergente ed asciugare con un pezzo di carta eventuali residui.

La prima ricetta, da come si può vedere, è facile da mettere in pratica e perlopiù efficiente. Qualora se ne volesse testare un’altra, ecco la ricetta:

Mescolare mezzo bicchiere di succo di melone con la stessa quantità di acqua minerale o distillata e di latte;

Versare il contenuto in una bottiglia di plastica, poi conservarla nel frigorifero per alcuni giorni;

Prima di usarla all’occorrenza, ricordarsi di scuoterla per bene.

Sia l’una che l’altra preparazione, sono facili e veloci da fare in casa. Entrambe, infine, danno la possibilità di avere una pelle pulita, ma anche pulita e super idratata.