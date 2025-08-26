Dieta lampo post vacanze, i chili in più spariscono senza sforzo: sta spopolando ovunque – chedonna.it

I chili di troppo presi durante le vacanze spariscono con questa dieta lampo da cominciare subito: ecco come farla.

In estate, si sa, esageriamo con gli sgarri: gelati ad ogni ora del giorno e della notte, aperitivi in spiaggia, pranzi fuori casa, merende e spuntini rinfrescanti e chi più ne ha, più ne metta.

Settembre è però vicino e quindi anche la voglia di rimettersi in forma e tornare in “carreggiata”. Per fortuna è più semplice di quello che sembra abbandonare la sregolatezza dell’estate per riprendere un po’ di consapevolezza e prendersi cura di se stessi.

Come tornare in forma con la dieta lampo post vacanze

Più che una dieta vera e propria, si può tornare in forma dopo le vacanze mettendo in pratica questi consigli per compiere un detox davvero efficace. Gli organi interessati del percorso depurativo sono i reni, il fegato e l’intestino che si occupano di eliminare scorie e tossine dal nostro organismo.

I consigli che dovresti adottare per tornare in forma dopo le vacanze sono:

evitare di digiunare: non saltare mai i pasti perché il corpo ha sempre bisogno di stimoli ed energia. Il pasto completo va fatto anche quando ci si sente appesantiti o gonfi, l’importante è piuttosto scegliere bene cosa portare in tavola

rinunciare alle bevande gassate e zuccherate ed eliminare l’alcool: queste possono causare gonfiore e sono molto caloriche e zuccherine. Alcune poi, contengono caffeina, che ci rende nervosi e irritabili

non mangiare dolci e cibi ricchi di grassi saturi, almeno per il momento: preferire invece alimenti freschi e leggeri, che non appesantiscano l’organismo

prediligere i cereali integrali, ricchi di fibre: questi favoriscono le funzionalità dell’intestino e sono privi di carboidrati raffinati. Limitare il consumo di proteine per aiutare i reni a recuperare la piena funzionalità. Il pesce è migliore, in tal senso, rispetto alla carne

bere molta acqua: rimanere idratati è fondamentale non solo in estate. Chi non riuscisse a bere della semplice acqua può assumere porzioni di frutta e verdura di stagione (pere, uva, more, brogli, carote, verdure a foglia verde come insalata e lattughe) o preparare acque aromatizzate

riprendere l’attività fisica: basta anche fare solo lunghe passeggiate a passo sostenuto, corse nel parco o esercizio fisico leggero.

Quindi la dieta non deve essere una privazione di qualcosa, specie questa dopo le vacanze. Ma gradualmente si deve tornare ad un corretto stile di vita, ricordandosi solo di dare uno stimolo al corpo per ripartire e per poterlo mettere nelle migliori condizioni per affrontare il nuovo anno lavorativo o di impegni.