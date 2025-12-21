Dieci profumi sicuri da regalare a scatola chiusa a Natale – CheDonna.it

Regalare un profumo è spesso un azzardo, a volte lo è anche se ne conosci la fragranza, a scatola chiusa sembra essere una follia invece è possibile grazie a questa nostra piccola guida

Ci sono delle fragranze invece che sono talmente universali, versatili e adattabili, che vanno se le regali ti potrai garantire un successo assicurato. Ne abbiamo raccolte alcune e se hai qualche regalo da fare all’ultimo minuto, approfittane, di questi profumi puoi fidarti.

Scegli in base alle nostre descrizioni è possibili trovarli tutti online tra Sephora e Douglas, siamo sicuri che tra questo elenco troverai il profumo che farà al caso tuo e ti farà fare un figurone a Natale.

Regala questi profumi, sono un successo garantito e farai un gran figurone

Cosa rende un profumo sicuro da acquistare al buio? Deve essere una fragranza che piace a tutti, facile da indossare e relativamente conveniente, i profumi che vi elencheremo hanno fatto guadagnare moltissimi complimenti a chi li indossava nel corso degli anni.

Il primo è il Kayali Vaniglia 28 Eau de Parfum, anche detto il Santo Graal del profumi di vaniglia: caldo sensuale, dolce senza risultare stucchevole. Un mix di vaniglia, gelsomino, ambra, zucchero di canna e tonka. L’Eau de parfum DedCool Xtra Milk un profumo che piace praticamente a chiunque, la tipica fragranza universalmente apprezzata. Con lui andrete a colpo sicuro.

Ouai Melrose Place Eau de Parfum, un profumo molto lussuoso, una fragranza di champagne, pepe rosa, bouquet di rose, peonie, fresie e gelsomino. Rinfrescante e seducente. Le Monde Gourmand Chai Épicé Eau De Parfum, un profumo da tutti i giorni senza troppe pretese ma piuttosto apprezzato. Una miscela di spezie, violetta e muschi, molto confortante.

Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt Cologne è il tipico profumo adatto all’ufficio, per sentirsi sempre eleganti e in ordine. Con note di salvia, sale marino e legni. Phlur Vanilla Skin Eau de Parfum è stato un profumo estremamente virale sui social, se il regalo è indirizzato ad un frequentatore di TikTok è il profumo giusto. Sofisticato e seducente, attrae con la fragranza del legno delle zucchero e della vaniglia.

Spray profumato per il corpo Salt & Stone Santal & Vetiver, con note di sandalo, vetiver, cedro e ambra. Un aroma rilassate, simile a quello di una spa. Noyz Only Human Eau De Perfum una fragranza a base di vaniglia, legno di cedro e pepe rosa, note di dolcezza molto rilassante.

In ultimo Glossier You Fleur Eau de Parfum, per chi vuole la primavera in anticipo, gran parte della linea You di Glossier è sicura da acquistare alla cieca, ma Fleur è la nostra preferita. Alcune fragranze floreali possono risultare troppo mature, ma questa è moderna e giocosa, con note di osmanto, sale marino, ylang-ylang e albicocca.