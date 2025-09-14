Devi farlo prima che arrivi l’autunno: solo così la tua casa sarà priva di acari e di allergie – chedonna.it

Per avere una casa senza acari e allergie, prima dell’autunno è meglio mettere in pratica questi semplici gesti, molto efficaci.

Sta per arrivare un nuovo autunno: dopo un’estate calda, con temperature roventi, le temperature inizieranno a scendere, accompagnate da venti e piogge in diverse parti d’Italia. Settembre, periodo di transizione fra queste due stagioni, può essere il mese giusto per dedicarsi ad alcune pulizie di casa.

Ma non si tratta delle solite e superficiali, ma di quelle profonde, da fare prima dell’arrivo dell’autunno per liberare la propria casa dalla presenza di acari e di allergie. Ecco cosa fare dunque nello specifico.

Cosa fare in casa prima dell’autunno per non avere acari e allergie

Una casa senza acari non solo è pulita ma è anche un ambiente più salubre per tutti, in cui si può respirare liberamente e si prevengono anche dei problemi di salute. Gli acari, infatti, si nascondono ovunque, anche dove all’apparenza ci sembra pulito (cuscini, tende, tappeti).

E, con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno, quando le finestre rimangono chiuse per più tempo, diventano ospiti invisibili ma fastidiosi perché possono causare problemi respiratori e allergie. Per eliminare gli acari, allora, si possono usare degli efficaci rimedi naturali, ma prima occorre una pulizia profonda dei tessuti che si usano tutti i giorni.

Sarà necessario lavare tende, copriletti, federe e lasciarli asciugare al sole. Quindi usare il bicarbonato di sodio, spargendolo sui tessili e lasciandolo agire per qualche tempo per assorbire cattivi odori e ridurre la presenza degli acari. Eventualmente si possono aggiungere delle gocce di oli essenziali (tea tree, eucalipto, lavanda) che non solo profumano, ma hanno proprietà antibatteriche e antiparassitarie.

Poi aspirare la polvere, eventualmente con un aspirapolvere con filtro HEPA, che trattiene le particelle minuscole senza rimetterle in circolo. Infine coperte, cuscini, guanciali, si possono lasciare al sole per ridurre la presenza degli acari. Questi gesti sono davvero semplici, naturali ed economici, e si possono mettere in pratica sin da ora, prima dell’autunno, per avere una casa libera da acari e allergie.

Altri consigli utili per una casa senza allergie e acari sono: