Da quando uso questa ricetta il fritto di pesce non viene più gommoso: ora scrocchia al primo morso – chedonna.it

Non ci sono più scuse: prepara il fritto di pesce a casa come quello che prendi al ristorante. Non sarà più gommoso ma “scrocchiarello”.

In estate il fritto di pesce è probabilmente uno dei piatti più ordinati al ristorante. Cosa c’è di meglio che una buona frittura di pesce irrorata con tanto succo di limone, per saziare con gusto? E c’è chi anche si cimenta a preparare il fritto di pesce a casa.

Ma, purtroppo, il risultato è sempre un po’ deludente, non esce mai come quella che ordiniamo al ristorante. E così finiamo solo per far puzzare la casa di fritto, sporcare di olio tutta la cucina e portare in tavola una frittura gommosa. Ecco allora la ricetta perfetta per avere un fritto che scrocchia al primo morso.

La ricetta per il fritto di pesce che scrocchia

Sicuramente per avere un buon fritto di pesce occorre acquistare la materia prima migliore, fresca e di qualità. Poi, scaldare l’olio e avere pochi altri accorgimenti che serviranno per ottenere un fritto asciutto e croccante.

Non ci sono regole per il fritto di pesce ma questi sono gli ingredienti che potresti usare per prepararne uno vario e appetitoso:

12 gamberetti rossi

12 alici

4 triglie

4 merluzzetti

250 g di cepole

350 g di calamari

250 g di semola

sale fino q.b.

olio di semi q.b.

Preparazione:

Pulire il pesce, quindi sciacquare le triglie sotto l’acqua corrente e eliminare le interiora con le mani o le forbici. Pulire allo stesso modo anche i merluzzetti e le alici. Sciacquare solo le cepole. Pulire i calamari staccando il mantello dalla testa, eliminando la penna di cartilagine interna. Lavare ancora il mantello sotto l’acqua corrente ripulendolo dalle interiora. Tirare via la pelle usando un coltellino. Infine lavare di nuovo i calamari e incidere le pinne per separarle dal mantello. Tagliare il resto ad anelli e togliere gli occhi dalla parte dei tentacoli. Sciacquare i gamberi sotto l’acqua. Quando il pesce sarà tutto pulito, scaldare l’olio in un tegame fino ad una temperatura di 180-190°. Versare la semola in un contenitore basso e largo. Infarinare tutto il pesce e poi immergere i pezzi uno alla volta nell’olio bollente. Scolare dopo 3-4 minuti quando saranno tutti ben dorati e trasferirli su un vassoio foderato con la carta paglia. Decorare con spicchi di limone e servire il fritto di pesce ancora caldo.

Il consiglio è quello di pulire i pesci qualche ora prima, conservarli in frigo e poi friggerli al momento, per servire tutto ben caldo.