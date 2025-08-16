Confessione choc dell’ex Uomini e Donne: “L’intervento ha peggiorato tutto”

Ex protagonista di Uomini e Donne spesso finita al centro della cronaca nell’ultimo periodo, rivela il problema personale contro cui sta lottando ormai da diversi anni.

Il programma Uomini e Donne è un’opportunità per conoscere la persona con cui condividere gran parte o il resto della propria vita, trovare un amore importante in grado di lasciare un segno e in alcuni casi di cambiare radicalmente la propria vita. Ma se questo aspetto romantico è ciò che attrae in prima battuta il pubblico e solo in parte ciò che cerca chi a quella trasmissione prende parte.

Inutile negare che anche chi cerca davvero l’amore, non pensi a Uomini e Donne come una vetrina, una rampa di lancio verso la notorietà che potrebbe permettere, giocando bene le carte sui social e con le aziende che si interessano di pubblicità e moda, di avviare una carriera come influencer, modello(a) o personaggio televisivo.

Se un tempo dopo la partecipazione al programma era facile finire nel dimenticatoio, da qualche anno a questa parte è più facile che ci si trovi davanti ex tronisti ed ex corteggiatori in contesti televisivi o sui giornali di gossip. Così sicuramente è stato per l’ex partecipante che recentemente ha condiviso con i follower il suo disagio.

Di lei si è parlato molto nei mesi scorsi per via di una querelle legale con Raffaella Mennoia (autrice di Uomini e Donne, tra le altre cose) che si è conclusa di recente con una sentenza in suo favore e che lei stessa ha voluto rendere nota come un traguardo importante e un successo meritato.

L’ex Uomini e Donne confessa il suo problema di salute

In queste ore si è tornati a parlare di lei – i più informati avranno già capito che ci riferiamo a Teresa Cilia – ma non per qualche risvolto legale. A riaccendere l’attenzione di fan e media è stata la stessa Teresa, parlando di un problema di salute contro il quale combatte ormai da anni e che non riesce a risolvere.

Cilia soffre di continui e fortissimi mal di testa, una patologia che si è cronicizzata e per risolvere la quale ha anche provato la via della sala operatoria: “Ho fatto un intervento al forame ovale pervio tanti anni fa pensando di risolvere, ma in realtà non è cambiato nulla, anzi, è peggiorato”.

Il dolore è talmente costante e forte da essere invalidante e costringerla a seguire una terapia a base di farmaci che però non è risolutiva: “Ogni volta che smetto di prendere i farmaci si ripresenta”. Teresa confessa che a volte esagera con le medicine e teme che questa sua abitudine possa aver peggiorato la situazione, rendendola resistente ai farmaci.

L’ex Uomini e Donne confessa ai follower di non avere bene idea di cosa possa fare per risolvere la problematica e che sta valutando l’idea di seguire una terapia diversa da quella attuale con la speranza che possa essere una soluzione definitiva.