Con il pane raffermo io ci faccio il mitico Pancotto, il piatto povero che piace a tutti: ricetta semplicissima – chedonna.it

Il pane raffermo non è uno scarto: usalo così per fare un piatto povero ma che conquista sempre tutti, il Pancotto.

Quando hai del pane raffermo ci sono tantissime ricette in cui puoi impiegarlo quindi non è uno spreco come pensi. Per esempio, una ricetta che piace sempre a tutti, davvero molto semplice da preparare, è il Pancotto.

Si tratta di un piatto povero che le nostre nonne conoscono molto bene. Ogni regione ha la sua versione: c’è chi aggiunge pomodoro, formaggio, aglio ma il protagonista è sempre, di fatto, il pane. Ed ecco come puoi prepararlo la prossima volta che ti avanza del pane.

Come preparare il Pancotto: la ricetta

Come detto, è il pane il vero protagonista del Pancotto, e ti occorreranno pochissimi altri ingredienti che sicuramente hai già in casa perché sono la base di tantissime ricette. Ovviamente potrai personalizzare il piatto con altri ingredienti e sapori che preferisci ma questa è la versione tradizionale.

Ingredienti per il Pancotto:

800 g di pane raffermo

1 l di brodo vegetale (o acqua)

olio extravergine d’oliva q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Prendi il pane raffermo e taglialo a pezzi. Anche se è molto duro, in cottura si ammorbidirà In una pentola, metti i pezzi di pane raffermo e copri con il brodo Accendi il fuoco, metti il coperchio e fai cuocere a fuoco lento per 25 minuti circa fino a che il pane non avrà assorbito il brodo Schiaccia con il cucchiaio il pane in modo che si sfaldi, gira e servi condendo con olio d’oliva a crudo e pepe.

Il Pancotto si può arricchire con altri ingredienti, come anticipato, come il parmigiano grattugiato o altri formaggi a cubetti. Il pane va bene di qualsiasi tipo e per dargli ancora più sapore, si possono aggiungere passata di pomodoro, pancetta, funghi, aromi e spezie varie. Il Pancotto va mangiato subito, appena pronto, ma se dovesse avanzare si potrà conservare in frigo per due giorni.

Dato che è molto semplice da preparare, il consiglio è di realizzarlo al momento senza farlo in anticipo, così che sarà molto più buono. Ecco che, le ricette povere e più semplici sono quelle che realmente possono scaldare il cuore e ora che ci avviciniamo alla stagione invernale, il Pancotto è proprio quello che serve per riscaldare anche il nostro corpo.